Dragon Quest X: Offline-Umsetzung nährt den Fan-Traum und zeigt neuen Trailer

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline nährt den Traum der westlichen Dragon-Quest-Fans. Es handelt sich – der Name suggeriert es – um eine Offline-Umsetzung des bisher nie lokalisierten zehnten Teils der Serie, seinerzeit ein Online-MMORPG.

Doch die neue Umsetzung des Spiels von Publisher Square Enix und Entwickler B.B. Studio ist nach wie vor nicht für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt. Eine Enttäuschung für die westlichen Fans, daran ändert auch der heutige neue Trailer nichts.

Dabei ist es nicht so, als würde Square Enix in letzter Zeit nicht überraschende Lokalisierungen und Remaster wagen. Actraiser Renaissance wurde mit viel Aufwand erneuert und Live A Live nach all den Jahren sogar erstmals lokalisiert. Dragon Quest ist im Vergleich zu diesen Marken im Westen weitaus populärer.

Am 15. September wird Dragon Quest X für PlayStation, Nintendo Switch und PCs in Japan erscheinen und dann komplett offline spielbar sein. Aber wie spielt man ein Spiel alleine und offline, das ursprünglich als MMORPG konzipiert war? Da gibt es natürlich entsprechende Anpassungen.

Auch die etappenweise Veröffentlichung der Inhalte wirkt sich auf die Offline-Variante aus. Zunächst veröffentlicht man das Grundspiel. Neu für das Frühjahr 2023 plant man die erste kostenpflichtige Erweiterung mit den Inhalten von The Sleeping Hero and the Guiding Ally.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest X Offline, Square Enix, B.B. Studio