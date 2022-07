Gamescom 2022: Indie Arena Booth stellt Line-up vor und lockt mit Switch-Games

Kein Nintendo, keine Sony, kein Activision Blizzard. Aber ihr wolltet ja ohnehin mal häufiger in der Indie Arena vorbeischauen, nicht wahr? Die Indie Arena Booth präsentierte jetzt ihr Line-up für die Gamescom 2022.

Mehr als 130 Spiele aller Art und aus über 30 Ländern möchte man präsentieren, darunter Games von Raw Fury, Daedalic Entertainment und mehr. Und: „Auch Nintendo ist mit einer großen Auswahl an Indie-Titeln für Switch in der Indie Arena Booth vertreten.“

In den letzten Jahren machte der Indie Arena Booth mit starken digitalen Auftritten von sich reden. Das will man auch in diesem Jahr wiederholen. Man möchte wieder ein interaktives Bowsergame anbieten, mit dem Fans virtuelle Stände besuchen können. Parallel dazu gibt es Demos bei einem eigenen Steam Festival.

Eine Übersicht aller präsentierten Spiele findet ihr auf dieser Website. Dazu gehört auch Chained Echoes. Über das RPG mit „Mechas und Luftschiffen“ im 16-Bit-Stil berichten wir schon seit seinem Start bei Kickstarter.

Der Trailer zum Line-up:

Bildmaterial: Chained Echoes, Deck13, Matthias Linda