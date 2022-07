Anonymous;Code: Neues Video stellt euch die Mitglieder der Cyber Force Dolls vor

Mit dem heutigen Video zu Anonymous;Code stellt euch MAGES die Mitglieder der Gruppe „Cyber Force Dolls“ vor. Zu den Mitgliedern gehören Bambi Kurashina (gesprochen von Ayano Yamamoto), Riko Sawai (gesprochen von Haruka Okaki) und Iroha Kyogoku (gesprochen von Mariko Honda).

Bambi Kurashina: Sie ist der Hauptstar der Gruppe „Cyber Force Dolls“, die als Werbemädchen für das „Metropolitan Police Department’s Cyber Response Division’s Cyber Response Office“ arbeiten. Bambi ist hartnäckig, auch wenn sie ein wenig ungeschickt agiert. Ihre Leidenschaft ist das Singen. Als energischer Mensch steckt sie ihre ganze Kraft in die Tätigkeiten, die sie gerade ausübt.

Riko Sawai: Riko ist 19 Jahre alt und steht auf der Bühne links neben Bambi. Sie wurde damals gezwungen, für die Gruppe „Cyber Force Dolls“ vorzusprechen und obwohl sie kein Interesse an diesem Projekt hatte, wurde sie als ein Mitglied ausgewählt. Vielleicht ist Riko nicht erpicht auf die Arbeit im Rampenlicht, aber sie nimmt diesen Job sehr ernst.

Iroha Kyogoku: Mit 21 Jahren ist Iroha das älteste Mitglied der Gruppe. Auf der Bühne ist ihr Platz auf der rechten Seite neben Bambi. Sie besitzt gute Manieren und ist ein ruhiger Mensch. Von ihrer Meinung lässt sie sich jedoch nie abbringen.

Cyber Force Dolls

Diese Einheit besteht aus drei Personen, die Idols sind und als Werbemädchen für das „Metropolitan Police Department’s Cyber Response Division’s Cyber Response Office“ arbeiten. Als Polizistinnen kümmern sie sich um Verbrechen im Bereich der Cyper-Kriminalität, dazu halten sie noch Events ab. Wie man es erwartet, fehlt es ihnen als Idols der Regierung an etwas und sie sind mit ihrer Gruppe nicht so erfolgreich, wie sie es sich erhofft haben.

Anonymous;Code soll 2023 in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs via Steam erscheinen. Die Steelbook Launch Edition für Nintendo Switch* und PlayStation 4* könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen. In Japan wird der Titel bereits am 28. Juli für PlayStation 4 und für Nintendo Switch veröffentlicht.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Anonymous;Code, Spike Chunsoft, MAGES, 5pb., Chiyomaru Studio