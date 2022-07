Das Otome Piofiore: Episodio 1926 zeigt sich im englischen Trailer

Aksys Games hat einen englischen Trailer zum Otome Piofiore: Episodio 1926 veröffentlicht. Darin sehen wir insbesondere die Charaktere und hören das Opening-Theme. Es handelt sich bei Piofiore: Episodio 1926 um eine Fortsetzung von Piofiore: Fated Memories. Besagter Vorgänger erschien übrigens ursprünglich für PS Vita im August 2018 in Japan. Eine Switch-Umsetzung wurde auch lokalisiert.

Das ist Piofiore: Fated Memories

Piofiore: Fated Memories entführt uns in die süditalienische Stadt Burlone des frühen 20. Jahrhunderts, kurz nach dem 1. Weltkrieg. Die Stadt wird von drei Organisationen regiert, der sogenannten Burlone-Mafia.

Die Heldin Liliana lebte bislang friedvoll in dem Städtchen, wird aber nach einem bestimmten Ereignis von einer der Organisationen aufgenommen. Warum sie ins Visier genommen und gesucht wird, bleibt zunächst ein Rätsel. Da Liliana den Schlüssel zu etwas Größerem trägt, findet sie sich bald in außergewöhnliche Ereignisse verwickelt.

Piofiore: Episodio 1926 setzt inhaltlich direkt an. Liliana wird einmal mehr in die gefährlichen Revierkämpfe und Intrigen der Mafia verwickelt, welche die Stadt Burlone auseinanderreißen. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch erfolgt in Europa am 23. September. Wer sich die physische Standard- oder Limited Edition bestellt, erhält zudem sechs Sammelkarten als Bonus. Im Aksys Europe Online Store gibt es derzeit jedoch nur noch die Standard-Edition. Das Spiel ist bereits seit November 2020 in Japan erhältlich.

Bildmaterial: Piofiore: Episodio 1926, Aksys Games, Idea Factory, Design Factory, Otomate