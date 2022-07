Endling: Extinction is Forever lässt euch den letzten Fuchs der Erde spielen

Seit gestern ist das „umweltbewusste Survival Adventure“ Endling: Extinction is Forever für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Es gibt auch eine physische Veröffentlichung sowie deutsche Texte. Publisher HandyGames und Entwickler Herobeat Studios zeigen uns aktuell noch den animierten Launchtrailer.

Man schlüpft in den Pelz der letzten Füchsin auf der Erde, die alles daransetzt, ihre Welpen durchzubringen. Drei wehrlose kleine Tiere, die Schutz und Nahrung brauchen, leveln können und verschiedene Persönlichkeiten haben. Dabei lebt sie in einer dystopischen Welt, die von der menschlichen Rasse in den Ruin getrieben wurde. Tag für Tag schwinden kostbare Ressourcen vom Angesicht der Erde.

Tagsüber rastet die Familie und plant die nächsten Schritte. Nachts schleicht die Mutter mit ihren Kindern zum nächsten sicheren Ort. Dabei erkundet sie Orte, jagt Beutetiere und führt sie immer näher an eine Zuflucht, wo Menschen ihnen nicht mehr schaden können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Endling: Extinction is Forever, HandyGames, Herobeat Studios