The Last of Us Part I stellt neue Gameplay-Features und mehr im Entwicklervideo vor

Neil Druckmann und Naughty Dog sind nicht zu beneiden. Zumindest nicht, wenn es um Lecks in und um die Firma geht. Schon wieder sind in diesen Tagen Details zu The Last of Us Part I nach außen gedrungen und sie lassen kein gutes Haar am Remake, das aufgrund des Preises bei vielen kontrovers diskutiert wird. Gameplay-Verbesserungen soll es nicht geben, heißt es.

Genau das, nämlich „modernisiertes Gameplay“, hatte Naughty Dog aber versprochen. Neben all den grafischen Updates, um die es im neuen „Features and Gameplay Trailer“ heute zunächst geht.

Neil Druckmann, Game Director Matthew Gallant, Creative Director und Autor Shaun Escay führen euch durch die Verbesserungen, die The Last of Us Part I bietet. Man schwärmt von der Power der PlayStation 5 und von den Dingen, die sie ermöglicht. Augen, in denen ihr versinken könnt. Und überhaupt komplett überarbeitete Charaktermodelle.

Gegner sind schlauer geworden, Gefährten aber zum Glück auch. Eine Technologie namens „Matched Movement“ sucht sich aus, welche Animationen des Charakters am besten zum derzeitigen Weg, Geschwindigkeit und Hindernissen passt. Unter diesen Verbesserungen versteht man auch Gameplay-Modernisierung.

Darüber hinaus werden neue Spielmodi wie ein Permadeath-Modus und ein Speedrun-Modus vorgestellt. Es gibt zahlreiche neue, freischaltbare Outfits. Einen Model-Viewer-Modus zum genießen der Charaktermodelle und viele neue Accesibility-Features. Darunter Audio-Description!

Die Immersion wird durch 3D-Audio und haptische Features des Dualsense verstärkt. Die Macher sind sichtbar stolz auf das Erreichte. Und das alles sorgt nach ihrer Sicht eben auch dafür, dass sich das Spiel anders spiel, intensiver spielt. Ob es die Kritiker unter euch zufriedenstellt, das ist natürlich eine andere Frage.

Das neue Video:

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog