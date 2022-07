Crunchyroll teilt mit, wann Dragon Ball Super: Super Hero in den deutschen Kinos anläuft

Crunchyroll und Toei Animation kündigten vor einiger Zeit an, dass Dragon Ball Super: Super Hero noch in diesem Jahr in die Kinos kommen wird. Nachdem man kürzlich den Starttermin für südamerikanische Länder, USA, Großbritannien und Kanada mitteilte, ist heute Deutschland an der Reihe.

Der Film von Toei Animation wurde zunächst in Japan verschoben, weil das Animationsstudio einen Hackerangriff verkraften musste. In Japan lief der Film bereits im Juni in den Kinos. Am 30. August 2022 werdet ihr den Film in den deutschen Schauspielhäusern sehen können.

Bereits am 24. August um 20 Uhr findet die Deutschlandpremiere im Cinedom in Köln statt. Der Film wird sowohl in synchronisierter Fassung als auch im Originalton mit Untertiteln erscheinen. Der Kinoticket-Vorverkauf startet ab dem 22. Juli 2022 um 10 Uhr. Die deutsche Premiere findet am 24. August, um 20 Uhr im Cinedom in Köln statt.

Für die Handlung ist Dragon-Ball-Vater Akira Toriyama als Autor verantwortlich, natürlich übernimmt er auch das Charakter-Design. Auf dem Regiestuhl nimmt Tetsurou Kodama Platz, der schon am letzten Film des Dragon-Ball-Super-Franchises mitarbeitete: Dragon Ball Super: Broly. Broly hatte weltweit mehr als 120 Millionen US-Dollar eingespielt.

Die Red-Ribbon-Armee wurde einst von Son Goku ausgelöscht. Doch jemand lässt deren Geist weiterleben und hat mit Gamma 1 und Gamma 2 die ultimativen Cyborgs geschaffen. Diese beiden Cyborgs betiteln sich als „Superhelden“ und beginnen, Piccolo und Son Gohan anzugreifen… Was ist das Ziel der neuen Red-Ribbon-Armee? Angesichts der nahenden Gefahr ist es an der Zeit, für die Superhelden zu erwachen!

Der neue Synchro-Trailer:

Bildmaterial: Dragon Ball Super: Super Hero, Crunchyroll, Bird Studio, Shueisha, Toei Animation