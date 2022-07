Stray ist das Spiel der Stunde und knackt alle Rekorde für Annapurna Interactive

Es hatte sich schon angedeutet, dass Stray beliebt sein würde. Die hervorragenden Rezensionen der Presse haben dann ihr Übriges getan. Stray ist das Spiel der Stunde und das zeigt sich auch bei Steam.

Über 60.000 gleichzeitige SpielerInnen bei Steam verzeichnete Stray gestern. Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, Stray war zusätzlich auch noch bei PlayStation Plus für Extra- und Premium-Abonnenten gratis verfügbar.

Aber die „concurrent player“ bei Steam werden gerne als Richtwert für den Erfolg und aktuellen Hype zu einem Spiel herangezogen. Gerne natürlich auch, um den grandiosen Misserfolg zu dokumentieren.

Zum Zeitpunkt des vorläufigen Höhepunkts gestern wurden nur 12 Spiele häufiger gespielt als Stray, darunter natürlich die Free-to-Play-Hits sowie AAA-Games wie FIFA 22 und GTA.

Mal zum Vergleich: Klonoa Phantasy Star Reverie erreichte in der Spitze 753 SpielerInnen. Monster Hunter Rise wird nach der Sunbreak-Veröffentlichung in der Tagesspitze von etwa 150.000 SpielerInnen gespielt. The Quarry verzeichnet einen All-Time-Peak von 6.349 SpielerInnen bei Steam.

Stray ist damit mit Leichtigkeit der erfolgreichste Titel von Annapurna Interactive, die bekanntlich ein ganz gutes Händchen bei der Auswahl ihrer Indie-Publishing-Titel haben. Entwickelt wurde Stray von dem französischen BlueTwelve Studio, das man zuvor kaum kannte.

Klappts für Annapurna Interactive nochmal? In Kürze wird der Publisher (u. a. auch Neon White) eine eigene Showcase abhalten. Der Erfolg von Stray dürfte ein bisschen mehr Zulauf bringen.

