Die Visual Novel Soukai Tenki erscheint in Japan für Nintendo Switch

Die Boys-Love-Visual-Novel Soukai Tenki soll laut Idea Factory am 8. Dezember in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Die Sonderedition enthält zum Videospiel die Drama-CD „Korekara no Shiawase“, ein Begleitheft, den Soundtrack sowie sieben Charakter-Karten. Für eine Vorbestellung, unabhängig von der gewählten Version, bekommt man die Drama-CD „Mendou na Kamisama“.

Die Amnesie eines Verbrechers?

Minato leidet an Amnesie und kann sich nur noch an seinen Namen erinnern. Er wurde auf die Insel Ikishima verbannt, auf der sich Menschen befinden, die ein Verbrechen begangen haben. Zu Beginn ist er nicht fähig, seine Situation zu begreifen und ist dadurch sehr verwirrt. Zu seinem Glück wird er von den anderen Inselbewohnern Kazuya, Nagisa und Reiji aufgenommen. Mit der Zeit wächst die Verbindung zwischen den jungen Männern.

Sein Gedächtnis kehrt nicht zurück, doch dank seiner neuen Freunde kann Minato ein friedliches Leben führen. Doch eines Tages rauben finstere Mächte der weit vom Festland entfernten Insel das Licht. Einige Monate zuvor gab es auf dem Festland einen Aufstand. Der Fürst Nobunaga Oda stand kurz davor, das Land zu vereinen. Durch den Aufstand wurde er getötet, aber die Leiche wurde nie gefunden.

Was ist wirklich auf dem Festland geschehen und auf welche Art ist Minato in dieses Ereignis verwickelt?

Teaser-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Soukai Tenki, Idea Factory, Altergear