Anonymous;Code: Neues Video stellt euch die Charaktere Asuma und Ewan vor

Im fünften Charaktervideo stellt euch der Publisher MAGES die Charaktere Asuma Soga und Ewan Okuda aus der Visual Novel Anonymous;Code vor.

Asuma Soga: Der vierzehnjährige Junge ist für die Entwicklung von GAIA im Rahmen der Gai-Institutes verantwortlich. Da er sich nur selten in der Öffentlichkeit zeigt, wissen nur wenige Menschen von seiner Existenz. Asuma ist sehr stolz, schon fast arrogant. Wenn er Inkompetenz sieht, zeigt er keine Gnade. Dabei ist es egal, ob es sich um einen Freund oder Feind handelt.

Ewan Okuda: Ewan ist ein Ingenieur, der als Assistent für Asuma arbeitet. Er hat das Talent und Potential des Jungen erkannt. Aus diesem Grund befolgt er alle seine Befehle, ohne diese zu hinterfragen. Dabei ist es ihm egal, ob er belächelt oder verspottet wird.

Anonymous;Code soll 2023 in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs via Steam erscheinen. Die Steelbook Launch Edition für Nintendo Switch* und PlayStation 4* könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen. In Japan wird der Titel bereits am 28. Juli für PlayStation 4 und für Nintendo Switch veröffentlicht.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Anonymous;Code, Spike Chunsoft, MAGES, 5pb., Chiyomaru Studio