Das asymmetrische Survival-Game Dragon Ball: The Breakers erscheint im Oktober

Schon seit Dezember 2021 befindet sich Dragon Ball: The Breakers in den ersten Beta-Tests. Jetzt fühlt man sich bei Bandai Namco für eine baldige Veröffentlichung gewappnet. Heute gab man bekannt, dass das asymmetrische Survival-Game am 14. Oktober 2022 weltweit erscheint.

Dazu veröffentlichte man einen neuen Trailer und verkündete einen Closed Network Test für den 6. und 7. August 2022. Dragon Ball: The Breakers wird physisch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen und mit PS5 und Xbox Series kompatibel sein. Eine Limited Edition gibt es exklusiv im Bandai-Namco-Store.

Dragon Ball: The Breakers ist im Universum von Xenoverse angesiedelt. SpielerInnen übernehmen die Rolle eines bekannten Bösewichts und sind der Räuber. Oder aber ihr seid einer der sieben Überlebenden, die allerdings keinerlei Superkräfte besitzen.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Dragon Ball: The Breakers, Bandai Namco, Dimps