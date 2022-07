Gotham Knights stellt euch die Fähigkeiten von Batgirl im neuen Video vor

Nach Nightwing und Robin gehen Warner Bros. Games und DC jetzt mit einem weiteren Charakter aus Gotham Knights ins Detail. Im Fokus des aktuellen Videos steht Batgirl, auch bekannt als Barbara Gordon.

Als hochtrainierte Kämpferin und erfahrene Computerprogrammiererin und Hackerin verstärkt Batgirl das Team der Knights mit Muskelkraft und Köpfchen. Dank ihrer Lieblingswaffen, den Tonfas, kann Batgirl in einer wilden Kombination aus Kickboxing, Capoeira und Jiu-Jitsu selbst mächtige Gegner in die Knie zwingen, die doppelt so groß sind wie sie.