Das war… Kalenderwoche 25/2022

Neue Details zu Final Fantasy XVI, das nächste Ys-Spiel sowie eine weitere Absage für die Gamescom sorgten für angeregte Diskussionen. Auch sonst gab es zahlreiche Trailer und wichtige Neuveröffentlichungen. Zum Schluss haben wir dann noch vier neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Zu Final Fantasy XVI (PS5) führte Naoki Yoshida einige spannende Interviews. Die wichtigsten Details haben wir in einer Zusammenfassung gesammelt. Dazu gehört unter anderem die Tatsache, dass es keine Open World gibt und was für Yoshida zu einem Final Fantasy gehört. Mittlerweile könnt ihr auch eine physische Version von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) vorbestellen.

Für einigen Wirbel sorgte die Meldung, dass Square Enix Story-fokussierte NFTs entwickeln will. Ebenfalls gemischt aufgenommen wurde die Aussage, dass das nächste Ys von Souls-Spielen inspiriert sein soll. Eine weitere gewichtige Absage musste derweil die Gamescom 2022 verdauen: Auch Sony will die Messe auslassen.

Erstmals sahen wir aus dem Indie-Bereich das Farming-RPG Pixelshire (PC) sowie das von EarthBound inspirierte Otosan (Switch, PC). Das Musou Fire Emblem Warriors: Three Hopes (Switch) ist nun erhältlich und AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (PS4, Switch, Xbox One, PC) zumindest in Nordamerika. Weitere Neuveröffentlichungen der letzten Tagen sind Sonic Origins (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link), Summum Aeterna (PC) (Link) und Blade Runner: Enhanced Edition (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link).

In einer speziellen Direct-Ausgabe zeigte Nintendo ausführlich Xenoblade Chronicles 3 (Switch), dazu gehört auch ein Erweiterungspass. Sony hat unterdessen in Europa das neue PlayStation Plus gestartet. Zu Soul Hackers 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) hörten wir die englischen Stimmen und sahen die Kämpfe. Im Oktober dürft ihr mit Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Switch) wieder trommeln, bereits im August startet das neue Abenteuer in Dusk Diver 2 (PS4, PS5, Switch). Aus Live A Live (Switch) sahen wir die nächsten drei Epochen.

Bereits den sechsten Trailer gabs zu GrimGrimoire OnceMore (PS4, Switch). Beim zweiten Trailer ist hingegen Nobunaga’s Ambition: Rebirth (PS4, Switch, PC) angelangt. Kurz vor der Veröffentlichung von DNF Duel (PS4, PS5, PC) versorgten uns die Entwickler mit dem Eröffnungsfilm sowie der Vorstellung von Lost Warrior. Zum Sega Mega Drive Mini 2 enthüllte Sega die nächsten enthaltenen Spiele. Mit ausführlichem Gameplay-Material erfuhren wir den Veröffentlichungstermin von A Plague Tale: Requiem (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Bereits im Juli erscheint XEL (Switch, PC).

Wenn ihr gerne Tränke braut, ist vielleicht Potion Permit (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) etwas für euch. Handfeste Auseinandersetzungen warten bald in LEGO Brawls (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Von Klassikern inspiriert sieht sich das Top-Down-Adventure Airoheart (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Auch einige Portierungen sind unterwegs. So schafft es Rune Factory 5 auf PCs, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town auf PlayStation 4 und das Survival-Horror-Game Yuoni erscheint auch noch für Switch. Datiert ist inzwischen auch die Switch-Umsetzung von No Man’s Sky.

Ein musikalisches Lebenszeichen gab Splatoon 3 (Switch) von sich. Mittlerweile kennen wir zudem das nächste Kämpfer-Team aus The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Zum Anime Pokémon: Schnee in Hisui könnt ihr euch die dritte und letzte Folge ansehen. Den 20. Geburtstag feierte .hack mit einem Video. Aus der Entwicklung von Zelda: Wind Waker ist nach all den Jahren ein Detail wieder aufgetaucht. Ein Dataminer hat aus Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) eine unveröffentlichte Quest rekonstruiert, während ein Video das Spiel in die SNES-Zeit zurückdatiert.

Damit kommen wir nun noch zu den vier neuen Reviews von JPGAMES. Eine Fußball-Variante erwartet euch in Mario Strikers: Battle League Football (Switch) (zum Testbericht). Für Einzel- und Offline-Spieler gibt es jedoch nicht so viele Inhalte. Empfehlen können wir euch hingegen AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Fans von Mystery-Adventures finden wiederum die Formel des ersten Teils.

Voll auf Nostalgie setzt Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht), und das mit Erfolg. Das Gefühl von 90er-Jahre-Brawler wird gut eingefangen. Einen Horrorfilm zum Mitspielen findet ihr mit The Quarry (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Das Genre erreicht hier ein neues Level, das Gameplay bleibt durch das Treffen von Entscheidungen eingeengt.