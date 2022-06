Ys: Laut Toshihiro Kondo ist der nächste Ableger von Souls-Spielen inspiriert

Es ist derzeit recht ruhig um die Ys-Reihe von Falcom. Ys IX: Monstrum Nox erschien im September 2019 in Japan, im letzten Jahr kam der Ableger auch zu uns. Toshihiro Kondo hat nun ein erstes Artwork zum nächsten Ys gezeigt sowie mit der Famitsu ein wenig über den noch namenlosen Titel gesprochen.

Beim Artwork fällt auf, dass durch die Angriffe ein „X“ gebildet wird. Ys X wäre auch kein unwahrscheinlicher Titel. Zu sehen sind ein junger Adol, welcher mit einer Kämpferin verbunden ist.

Im Interview mit der Famitsu sprach Kondo darüber, dass man das flüssige Gameplay beibehalten wolle. Allerdings würde man auch über die Bücher gehen. Konkret erwähnt er eine geplante Soulslike-Komponente, bei welcher man die Gegner in Duellen gut beobachten müsse. Allerdings soll ein leichtes Spielgefühl erhalten bleiben, Kondo nennt es ein „Ys-Soulslike“.

Adol soll etwa so alt sein sie in Ys I und II. Das Wechseln der Charaktere soll ebenfalls anders funktionieren. Eine Plattformangabe gibt es noch nicht, man arbeite aber für mehrere Plattformen. Zudem will Kondo generell etwas Neues liefern, insbesondere beim Gameplay.

Auch äußerte Kondo den Wunsch, ältere Ys-Spiele auf moderner Hardware zu sehen. Aber wie konkret die Pläne hier sind, ist schwierig zu sagen. Bereits zum Jahreswechsel sprach Kondo von mehreren Entwicklungen für die Ys-Reihe, welche aktuell den 35. Geburtstag feiert.

via Gematsu, Famitsu, Bildmaterial: Falcom