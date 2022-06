Square Enix will „Story-fokussierte“ NFTs und Blockchain-Spiele entwickeln

Blockchain und NFT erhitzen weiterhin die Gemüter. Auch Square Enix hatte schon mehrfach Interesse an diesen neuen Technologien begründet und erneuerte diese Aussagen nun ein weiteres Mal.

Fakt ist, dass Square Enix investiert – aber das geht nicht zwingend zulasten von klassischen Videospielen. Zu den mittelfristigen Zielen des Unternehmens gehört aber auch die Entwicklung von Blockchain-Spielen und die Entwicklung von „Story-fokussierten“ NFTs. Das geht aus den Plänen, zitiert im Shareholders 2022 Meeting Report, hervor.

Square-Enix-Präsident Yosuke Matsuda ging dabei auch auf die wohl größten Marken des Unternehmens ein, Dragon Quest und Final Fantasy. Fans muss es hier noch nicht bange sein. „Es ist noch etwas zu früh, um Dragon-Quest- und Final-Fantasy-Blockchain-Spiele zu entwickeln, und wir sind noch nicht so weit, darüber nachzudenken.“

Schon im Neujahrsbrief brachte Square-Enix-CEO Yosuke Matsuda seine große Begeisterung für Blockchain-Games, NFT und das Metaverse zum Ausdruck. Die Aktie stieg um 8 Prozent. Abgesehen von einigen relativ unbeachteten NFTs für das Mobile-Game Million Arthur hat Square Enix bisher keine konkreten Projekte angekündigt.

