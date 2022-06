Potion Permit: Braut eure Tränke ab dem 22. September

Das Pixel-Abenteuer Potion Permit von Publisher PQube und Entwickler MassHive Media hat mit dem 22. September den Veröffentlichungstermin erhalten. Das Spiel erscheint für PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series und PCs via Steam, Epic Games Store und GOG. Wer die physische Collector’s Edition bestellen möchte, sollte bei Funstock vorbeischauen. Bedient werden PlayStation und Nintendo Switch. Es gibt übrigens deutsche Texte.

Eigengebräu, um die Bewohner zu heilen

In Potion Permit übernehmt ihr die Rolle eines Apothekers, der helfen soll, die Tochter des Bürgermeisters zu heilen und die Bewohner von Moonbury von den Wundern der modernen Alchemie zu überzeugen. Denn das kleine Dörflein vertraut nur den altbewährten Methoden der Heilkunst in Form eines Heildoktors. Doch auch sie kann der Tochter des Bürgermeisters nicht helfen. So liegt es an euch, Werkzeuge herzustellen, Zutaten zu sammeln und Tränke zu brauen.

In Moonbury leben insgesamt 30 Einwohner, die mit der Zeit immer mal wieder krank werden und eure Hilfe benötigen. Dabei unterbrechen sie ihren Alltag, um sich zu Hause im Bett auszukurieren. Bei der Zutatensuche stehen euch widrige Wetterbedingungen wie Schneestürme oder Dürren im Weg.

Immer an eurer Seite: euer treuer Hundepartner! Ihr könnt Beeren sammeln, aber auch Zutaten von Monstern erhalten. Dabei werden eure Werkzeuge zur Waffe. Als Chemiker könnt ihr euch entweder mit Eigengebräu verstärken oder den Gegnern negative Statuseffekte anhaften.

Je höher ihr im Level steigt, desto heilsamer wird eure Medizin. Geheilte Bewohner freunden sich stärker mit euch an, unter ihnen kann sogar die große Liebe warten. Mit der Zeit könnt ihr zudem euer eigenes Haus sowie das Dorf gestalten und ausbauen. Abseits dieser Aktivitäten könnt ihr beispielsweise fischen oder Würfelspiele in der Taverne spielen.

Der neue Trailer zu Potion Permit

Bildmaterial: Potion Permit, PQube / MassHive Media