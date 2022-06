Final Fantasy XVI: Producer erklärt, was in jedes „Final Fantasy“ gehört

Es war eine aufschlussreiche Woche in Sachen Final Fantasy XVI. Producer Naoki Yoshida gab zahlreiche Interviews, wir haben die wichtigsten Details für euch hier gesammelt und Themen wie die Open World und die Party sowie Torgal näher betrachtet.

Im PlayStation Blog sprach Naoki Yoshida darüber, was für ihn „Final Fantasy“ ausmacht. Das ist natürlich ganz interessant für seine Rolle als Producer von Final Fantasy XVI. „Ich würde sagen, die Kernelemente eines ‚Final Fantasy‘-Spiels sind eine tiefgründige Geschichte, ein tiefgründiges Gameplay, hochmoderne Grafik und hochmoderner Sound … und natürlich Chocobos und Mogrys.“

In der 35-jährigen Geschichte von Final Fantasy habe es immer den Grundsatz gegeben, dass jeder Director den nächsten Final-Fantasy-Teil zum „Besten“ der Reihe machen müsse. Unabhängig von Spielwelt, Charakteren und Kampfsystem, die sich immer verändern würden.

„Aus diesem Grund haben Gamer und Final-Fantasy-Fans auf der ganzen Welt sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein Spiel der Reihe ausmacht – aber für mich sind es die genannten Elemente“, sagt Yoshida.

„Als es darum ging, Entscheidungen zu Final Fantasy XVI zu treffen, dachte ich an die Zeit zurück, in der ich das ursprüngliche Final Fantasy gespielt habe. Ich habe mich damals gefühlt, als würde ich die Hauptrolle in einem Kinofilm spielen“, erinnert sich Naoki Yoshida zurück.

„Ich wollte dieses Gefühl in [Final Fantasy] XVI wieder aufleben lassen, aber mit modernstem Gamedesign und der neuesten Technologie. Das gesamte Entwicklungsteam unter der Leitung von Hiroshi Takai hat sich zusammengetan, um diesen Traum zu verwirklichen, und ich hoffe, dass ihr euch alle darauf freut.“

Wir freuen uns darauf – oder?

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix