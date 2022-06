Pixelshire möchte alles bieten, was ein Farming-RPG in Pixeloptik zu bieten verspricht

Publisher Merge Games und Entwickler Kappa Bits haben gemeinsam das Farming-RPG Pixelshire für PCs angekündigt. Der Early Access soll Anfang 2023 bei Steam beginnen.

Pixelshire will genau das, was es zu sein verspricht. Euch soll ein Sandbox-RPG mit Elementen aus Lebenssimulation, Städtebau, Erkundung und Kämpfen erwarten. Das alles natürlich in Pixeloptik.

Baut euren Hof, pflanzt und kultiviert Nutzpflanzen und züchtet Nutztiere. Wählt aus einer Vielzahl von Berufen, darunter Landwirt, Bergarbeiter, Holzfäller, Angler und Koch. Verwaltet euren Laden und verkauft die wertvollen Gegenstände, die ihr auf euren Abenteuern findet, oder produziert eigene Güter.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Pixelshire, Merge Games, Kappa Bits