Pokémon: Schnee in Hisui zeigt euch die dritte und letzte Folge

The Pokémon Company hat die dritte und letzte Folge der Kurz-Anime-Serie Pokémon: Schnee in Hisui veröffentlicht. Die wenigen Folgen stehen euch kostenlos zur Verfügung.

Für die Animation zeigt sich WIT Studio verantwortlich, die auch am letzten Kinofilm „Geheimnisse des Dschungels“ gewirkt haben. Erzählt wird die Geschichte eines Jungen namens Alec, der einem Hisui-Zorua begegnet.

Darum geht es in der dritten Folge: Während er sich an seine Zeit mit Hisui-Zorua zurückerinnert, kommt der ältere Alec endlich in der Hisui-Region an. Aber die Frage bleibt: Was wurde aus ihrer Freundschaft?

Folge 3: Zwei Farbtöne

