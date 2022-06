AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative erscheint heute in Nordamerika

Spike Chunsoft hat heute den Launchtrailer zu AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative veröffentlicht. Denn in Japan und Nordamerika ist das Spiel nun erhältlich. In Europa müssen wir nach einer Verschiebung noch bis am 8. Juli 2022 warten. Die Veröffentlichung erfolgt für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs. Bei Steam gilt der 24. Juni, der Nordamerika-Termin.

Das Detektivspiel ist ein Sequel zu AI: The Somnium Files, wie man unschwer erkennt. Das Spiel stammt aus der Feder von Kotaro Uchikoshi, den ihr unter anderem von den Zero-Escape-Games kennt.

Vor sechs Jahren tauchte die rechte Seite einer Leiche auf, nun ist aber auch noch die linke Seite aufgetaucht. Allerdings ist diese mysteriöserweise noch ganz frisch. Special-Agent Mizuki und KI-Begleiterin Aiba stehen vor einem komplizierten Serienmord. Unterstützt werden sie von Ryuki und seiner KI-Begleiterin Tama. Die Entwicklung liegt beim Zero-Escape-Team.

Der Launchtrailer zu AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative

Bildmaterial: AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative, Spike Chunsoft