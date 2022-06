Sega gibt 11 weitere Spiele für das Sega Mega Drive Mini 2 bekannt

Mit dem NES-Mini, dem SNES-Mini und PlayStation-Mini gibt es die vermeintlich populärsten Retro-Konsolen schon lange in Miniatur-Ausführung. Der Mini-Wahn ist aber noch lange nicht am Ende. Nach dem Amiga-Mini und Exoten wie dem Astro City Mini V wird es jetzt auch bald das Sega Mega Drive Mini 2 geben.

Sega hatte das Gerät für eine Veröffentlichung am 27. Oktober in Japan angekündigt. Dort wird es für 9.980 Yen, also etwa 70 Euro, erscheinen. Zur Veröffentlichung im Westen ist noch nichts bekannt, aber das wird sich Sega wohl nicht entgehen lassen.

Dafür sind inzwischen weitere enthaltene Spiele bekannt. Zu den elf bereits bekannten gesellten sich während eines Livestreams elf weitere Spiele. Insgesamt sollen etwa 50 Games vorinstalliert sein. Die bisherige Liste der Spiele stellt sich so dar:

Silpheed

Shining Force CD

Sonic CD

Mansion of Hidden Souls

Popful Mail

Virtua Racing

Bonanza Bros

Shining in the Darkness

Thunder Force IV

Magical Taruruto

Night Striker

StarBlade

Ninja Warriors

Out Run

After Burner 2

Splatterhouse 2

Nadia: The Secret of Blue Water

Megapanel

Puzzle & Action Ichidant-R

Columns 3

Star Mobile

120 mm ist das Minigerät breit, etwa 32 mm hoch. Die Auflösung wird mit 480p bis 720p ausgegeben. Darüber hinaus gibt es Add-ons wie einen Tower Mini 2 und ein Mega CD 2 Mini sowie Mini-Cartridges für Virtua Racing oder Sonic the Hedgehog CD.

via Gematsu, Bildmaterial: Sega