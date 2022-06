XEL kommt: Der „Liebesbrief an Zelda“ hat einen Termin für Nintendo Switch und PCs

Assemble Entertainment und Entwickler Tiny Roar (aus Hamburg) haben einen neuen Trailer zum Sci-Fi-Fantasy-Adventure XEL veröffentlicht und gleichzeitig den Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.

Am 12. Juli erscheint XEL zunächst für Steam und GOG, gefolgt von der Veröffentlichung für Nintendo Switch am 14. Juli 2022. Könnte auch XELDA heißen, das wäre lustig. Denn inspiriert ist es ganz offen auch von The Legend of Zelda.

Was da dran ist, davon könnt ihr euch auch selbst überzeugen. Eine spielbare Demo ist ab sofort für PC-Steam verfügbar. Der neue Trailer ist diesmal cinematischer Natur und führt in die Story ein.

Die Macher beschreiben es als „Liebesbrief an die klassischen Zelda-Titel“. XEL möchte eine geheimnisvolle und lebendige Welt voller Rätsel und mysteriöser Kreaturen und Dungeons bieten.

XEL handelt von der an Amnesie leidenden Protagonistin Reid, die auf einer geheimnisvollen Welt Schiffbruch erleidet, ohne sich an ihr früheres Leben erinnern zu können. Die Spieler begleiten Reid auf ihrem Weg, um dem Geheimnis dieser bizarren Welt voller Rätsel auf den Grund zu gehen.

Eine Veröffentlichung von XEL für Xbox und PlayStation ist 2022 übrigens auch noch geplant.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: XEL, Assemble Entertainment, Tiny Roar