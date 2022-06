Händler-exklusive, physische Edition zu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion enthüllt

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion war eine willkommene Ankündigung für Final-Fantasy-Fans beim Livestream zum 25. Geburtstag von Final Fantasy VII. Bisher unklar war, ob es auch eine Handelsversion gibt. Square Enix hatte das nicht ausgeschlossen, aber auch noch keine physische Version explizit erwähnt.

Seit heute listet Amazon jedoch eine Handelsversion* für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox. Darüber hinaus gibt es eine „Amazon-exklusive“ Edition für Nintendo Switch und PlayStation 5:

Was in dieser Amazon-exklusiven Edition enthalten ist, das ist allerdings noch nicht bekannt. „Der Zusatzinhalt der Amazon-exklusiven Edition wird in Kürze bekannt gegeben“, heißt es auf der Produktseite. Allerdings kostet die exklusive Edition auch keinen Cent extra. Das Risiko für Fans ist also gering.

Das erwartet euch im Remaster

Das HD-Remaster des bislang nur für PSP erhältlichen Teils der Compilation wird für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC-Steam erscheinen. Das Spiel wird dann mit aktualisierten 3D-Modellen, vollständiger Sprachausgabe und neuen Musikarrangements erscheinen.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Überarbeitungen, unter anderem an der Benutzeroberfläche. Auch Quality-of-Life-Features wie eine neue Skip-Funktion sind versprochen. In erster Linie sieht das HD-Remaster aber natürlich auch besser aus. Das Remaster wird deutsche Texte bieten.

Bildmaterial: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Square Enix