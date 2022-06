Xenoblade Chronicles 3: Erweiterungspass und besondere Funktion des Shulk-amiibo enthüllt

Heute strahlte Nintendo eine neue Direct aus. Zum Leidwesen vieler Fans keine „Nintendo Direct“, sondern eine Spezial-Direct zu Xenoblade Chronicles 3. Zu Beginn seht ihr den neuen Story-Trailer „Lauf des Schicksals“.

Anschließend stellt man euch in der Spezial-Direct die Hauptcharaktere eures neuen Xenoblade-Abenteuers vor und führt euch in die weite Welt ein. Ihr seht Kolonien und Rastpunkte und lernt die Schnellreise kennen. Kampfsystem und Klassen sind danach im Fokus.

Neu angekündigt wurde schon vor der Veröffentlichung des Spiels der Erweiterungspass. Für 29,99 Euro erhaltet ihr schon zum Launch erste nützliche Items und Farbvarianten für Outfits. Noch in diesem Jahr soll es dann mit einer Kampfprüfung, einem neuen Helden und neuen Missionen ernst werden. Gleiches steht euch in einem weiteren Update bis April 2023 bevor. Und irgendwann 2023 möchte man schließlich auch noch eine „brandneue Handlung“ anschließen lassen.

Nintendo gab darüber hinaus im Spezial-Direct bekannt, dass Xenoblade Chronicles 3 mit amiibo kompatibel ist. Ein beliebiges amiibo wird euch „nützliche Spiel-Items“ für euer Abenteuer bescheren. Eine besondere Funktion erfüllt das Shulk-amiibo. Das Schwert eures Charakters bekommt beim Einlesen das Aussehen des Monado.

In Deutschland soll Xenoblade Chronicles 3 am 29. Juli erscheinen. Die Vorbestellerphase für die Limited Edition soll Ende Juli beginnen, einen genaueren Termin gibt es noch nicht. Ob es auch hier so chaotisch abläuft wie in Nordamerika, wird sich zeigen. Hierzulande ist der My Nintendo Store für viele aber ohnehin nicht zugänglich, denn es kann nur mit Kreditkarte bezahlt werden.

Der neue Trailer:

Die Direct in der Aufzeichnung:

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft