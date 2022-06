Sonntagsfrage: Spielt ihr Videospiele in VR?

Vor ungefähr zehn Jahren präsentierte John Carmack eine erste Version einer spielbaren VR-Brille auf der E3. Wie sollte es anders sein, spielte die Demo Doom 3 und nannte sich Oculus Rift. Das versetzte die Videospielbranche in helle Aufruhr. Es folgte eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, erste Dev-Kits und großer Unmut bezüglich der Übernahme von Facebook. Was blieb waren viele neue Spielerfahrungen und andere Modelle, die es besser machen wollten.

Dazu gehörte ebenfalls Valve und dessen HTC Vive. Auf dem Konsolenmarkt setzte sich Sony durch und brachte mit der PlayStation VR die erste Konsolenunterstützung heraus. Es folgten verbesserte Versionen ohne viel Kabel, zusätzliche Peripherie und selbst eine VR-Erfahrung mit Nintendo Switch via Nintendo Labo VR. Wer hätte sich das mal erträumen lassen.

Eine Hardware mit vielen Möglichkeiten

Und während die Hardware immer beliebter wurde, wurden natürlich auch Entwicklerstudios darauf aufmerksam und entwickelten erste Demos, „Experiences”, bis hin zu vollwertigen AAA-Titel á la Half-Life: Alyx und Resident Evil VII. Allerdings handelt es sich bei diesen Titel mehr um eine Ausnahme. Andere Spiele sind meist etwas kleiner und nicht so lang. So richtig Mainstream ist die relativ neue Technik eben noch nicht.

Neben dem nötigen Kleingeld benötigen Spielerinnen und Spieler auch viel Platz, um sich in der virtuellen Welt auszutoben. Zudem gibt es einige Personen, die eine Art Reise- oder Bewegungskrankheit beim Spielen entwickeln. Ihnen wird schlecht oder sie bekommen schnell Kopfschmerzen. Somit ist die Technik nicht für jedermann geeignet. Doch wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr eure Videospiele gerne in VR? Oder habt ihr allgemein schon Erfahrungen VR gemacht? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.