Das bisher Switch-exklusive Rune Factory 5 erscheint im Juli auch noch für PCs

Marvelous und XSEED haben angekündigt, dass Rune Factory 5 bereits am 13. Juli bei Steam landen soll. In einer Digital Deluxe Edition sind zudem dreizehn Outfits inspiriert durch Rune Factory 4 enthalten. Erst im März stand die Veröffentlichung für Switch im Westen an. Bisher hat sich das Spiel bereits über 500.000 Mal verkauft.

Die PC-Version bietet neben englischen und japanischen Stimmen auch grafische Upgrades und neue Anpassungsmöglichkeiten. Der neue Teil der Serie macht an vielen Fronten Fortschritte, befanden wir in unserem Test. Und denkt daran: auch gleichgeschlechtliche Beziehungen sind möglich!

In Rune Factory 5 wählen SpielerInnen aus den Charakteren Alice oder Ares ihre Hauptfigur, mit der sie sich von der Ortschaft Rigbarth aus auf ein Abenteuer begeben. Die Mission lautet, als Ranger der friedensstiftenden Einheit SEED verlorene Erinnerungen zu bergen.

Dabei erkunden SpielerInnen Dungeons und besiegen Monster. In Rigbarth haben SpielerInnen die Möglichkeit, Felder zu bestellen und Beziehungen zu diversen Charakteren zu pflegen sowie Glück und Frieden in der Ortschaft zu finden.

Trailer zur PC-Veröffentlichung

