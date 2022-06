Gamescom 2022: THQ Nordic freut sich auf die Messe – Absagen würden gar nicht auffallen

THQ Nordic, Teil der schwedischen Embracer Group, hat sich als einer der ersten großen Publisher aus der Deckung gewagt und die Teilnahme an der Gamescom bestätigt. GamesWirtschaft gab man dabei sogar ein Interview. Tenor: Große Vorfreude auf die Messe in Köln.

Die Teilnahme von THQ Nordic ist aber nicht etwa in der Ausstellerliste der Messe ausgewiesen, denn die gibt es schlicht immer noch nicht. Das schnürt bei Fans nicht gerade die ganz großen Erwartungshaltungen, aber THQ Nordic sieht das ganz anders.

„Wir haben jetzt drei Jahre auf eine neue Gamescom warten müssen. Daher erwarten wir, dass die Besucher ebenso wie wir richtig Bock auf Messe haben. Denn so nett das auch sein mag, in Unterwäsche mit ner Dose Aldi-Bier (oder einem trockenen 2019er Spätburgunder, je nach Geschmack) in der Hand im heimischen Sessel die ganzen Online-Events zu verfolgen: Messe-Feeling gibt’s da keines“, sagt Head of PR Florian Emmerich.

In Halle 8 dehnt sich THQ Nordic über das alte Wargaming-Areal auf rund 1.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche aus. Neun Spiele möchte man präsentieren, davon vier noch unangekündigte. Man verweist dabei auch auf das Showcase am 12. August – digital übrigens.

Die Absage von Nintendo und Sony PlayStation habe „auf den Stellenwert der Gamescom keinerlei Auswirkung“, glaubt Emmerich. Zahlreiche andere Aussteller würden „hochkarätige Highlights präsentieren, sodass das Fehlen von Sony, Nintendo und den anderen am Ende gar nicht weiter auffällt“.

Die bisher bestätigten Teilnehmer findet ihr hier. Noch offen sind demnach Publisher wie Bethesda, Capcom, CD Projekt RED, Electronic Arts, Xbox und Square Enix. Welche Insights Florian Emmerich von THQ Nordic da hat, wird sich spätesten ab dem 24. August zeigen.

Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay