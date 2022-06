No Man’s Sky: Die „fast unmögliche“ Switch-Version erscheint im Oktober im Handel

Hello Games hat heute bekannt gegeben, dass die neue Nintendo-Switch-Version von No Man’s Sky am 7. Oktober 2022 weltweit erscheinen wird. Das Spiel wird dabei physisch und digital erscheinen.

Gemeinsam mit Publisher Bandai Namco bringt man nicht nur eine Handelsversion für Nintendo Switch heraus, sondern nutzt die Gelegenheit auch für eine neue PS5-Fassung. Beide Versionen könnt ihr bereits bei Amazon vorbestellen:

No Man’s Sky wurde ursprünglich 2016 veröffentlicht und konnte zu Beginn nicht halten, was es versprach. In den letzten Jahren hat Hello Games das Spiel jedoch kontinuierlich verbessert und extrem erweitert. 20 große Inhalts-Updates gab es, die in der neuen Switch-Version natürlich gleich enthalten sind.

Selbige war eigentlich „fast unmöglich“, gestand der Entwickler kürzlich ein. Das Spiel basiere auf prozeduraler Generierung, die Konsole generiert also alles, was ihr seht. „Das macht es so viel schwieriger, unser Spiel auf so etwas wie die Switch zu bringen“, so Sean Murray.

Switch-Gameplay:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: No Man’s Sky, Bandai Namco, Hello Games