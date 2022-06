Das „neue“ PlayStation Plus: Mr. Malcolm feiert die heutige Einführung in Europa

Nach den Starts in Asien und Amerika ist das „neue“ PlayStation Plus seit heute offiziell auch in Europa und Deutschland am Start. Drei Tarife erwarten euch und die Einzelheiten wurden in den letzten Wochen ausführlich besprochen. Falls ihr noch Fragen habt, gibt es dennoch ein schönes Schaubild:

Darüber hinaus veröffentlichte Sony PlayStation einen aufwendigen Werbespot „Mr. Malcom“, in dem sich etwa ein Dutzend Easter-Eggs für PlayStation-Fans verstecken. Findet ihr sie alle? Die enthaltenen Games müsst ihr übrigens nicht suchen. Sony PlayStation hat eine deutschsprachige Liste veröffentlicht.

Der Werbespot:

Bildmaterial: Sony PlayStation