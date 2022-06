Elden Ring: Dataminer legt unveröffentlichte Quest um Händler Kalé offen

Dataminer Sekiro Dubi hat eine weitere Quest in Elden Ring offengelegt, die es nicht ins fertige Spiel geschafft hat. Sie dreht sich um den Händler Kalé und hätte euch offenbar das gesamte Spiel über beschäftigt.

Der Dataminer hat zahlreiche unveröffentlichte Dialoge ergründet und so die Quest rekonstruiert. Aber seht selbst! Denn Sekiro Dubi hat seine Erkenntnisse in einem ausführlichen Video festgehalten.

Es ist nicht die erste Quest, die es nicht ins Spiel geschafft hat, aber inzwischen bekannt geworden ist. Auch auf das Konto von Sekiro Dubi gehen die umfangreichen Erkenntnisse zu einer Quest mit Vyke.

Was erwartet uns noch?

Schon Mitte März wurde kommuniziert, dass man Elden Ring als Marke ausbauen möchte. Das liegt auch im Sinne von Erschaffer Hidetaka Miyazaki, der damals schon sagte, dass all die Anstrengungen rund um Elden Ring hier nicht enden sollen.

„Wir haben viel Mühe in die Entwicklung von Elden Ring gesteckt, um die Erwartungen unserer Fans weltweit zu übertreffen“, so Miyakawa. „Mit einem ähnlichen Ziel werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, die Marke über das Spiel hinaus in das tägliche Leben eines jeden zu erweitern.“

Zunächst mal gibt es FiguArts-Minifiguren. Bandai Spirits kündigte kürzlich diese putzigen Mini-Figuren von Melina und Raging Wolf an. Darüber hinaus erwartet Fans ein umfangreiches Lösungsbuch. So umfangreich, dass es zwei Bände umfasst.

