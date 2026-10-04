Das war … Kalenderwoche 40/2026

Nach den großen Messen und Livestreams ist herbstliche Ruhe eingekehrt. Für Stirnrunzeln sorgten jedoch neue EU-Regelungen. Ansonsten blicken wir zurück auf die spannendsten Videos der Woche und haben noch ein Interview sowie die Oktober-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die EU bereitet derzeit neue Regelungen vor, welche auch die Videospielbranche betreffen würden. Tägliche Login-Boni, Aktivitäts-Serien und andere zeitbasierte Mechanismen wären damit nicht mehr erlaubt. Auch Jugendschutz und Altersverifikation sind zentrale Themen.

Mit dem Crime-Suspense-Adventure ICONOLOGY (Switch, PC) hat Idea Factory eine neue Visual Novel enthüllt. Ebenfalls neu und für Survival-Horror-Fans geeignet ist Signal Veil (PC) mit großen Vorbildern. Auch Persona 4 Revival (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) hat seine düstere Seite beworben. Für Entspannung sorgen zum Glück sogleich die heißen Bäder aus Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Einen erfolgreichen Start hingelegt hat The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) und auch Ace Combat 8: Wings of Theve (PS5, Xbox Series, PC) hat Bestnoten erhalten.

Noch im Oktober startet Monster Hunter Outlanders (Mobil), welches in einer komplett neuen Welt spielt. Mittlerweile erhältlich sind die Switch-2-Portierungen von Octopath Traveler und Octopath Traveler II, jedoch ohne Switch-Upgrade für bisherige Kunden. Bald erscheint auch Stellar Blade endlich für Switch 2, inklusive hübscher Umgebungen. Der Solo-Entwickler des surrealen Point-and-Click-Abenteuers [AFANTASIA] (PC) hat sich einen interessanten Publisher geangelt. Die psychologische Mystery-Visual-Novel Psycho-Sleuth (PC) soll derweil in einem Monat erscheinen.

Bei Kickstarter erfolgreich war Humblets (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), ein Cozy-Game aus Irland. Bereits in wenigen Tagen könnt ihr in Moonfrost (PC) zudem entspannt ein Dorf aufbauen. Falls euch das zu gewöhnlich ist, dürft ihr ab sofort mit DinoBones: Tidy Up the Museum (PC) alte Knochen sortieren. So richtig kreativ werden könnt ihr bei Dressmaker (PC). Einen guten Eindruck hinterlässt Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) auf Snapdragon-Smartphones. Speziell: Der Klassiker-Shooter R-Type DX kommt zurück und zwar auf einer Game-Boy-Cartridge.

Ein interessantes Interview durften wir mit Com2uS führen. Anlässlich des Summoners War Europe Cup 2026 hatten wir die Gelegenheit, über aktuelle und zukünftige Projekte zu sprechen. Einen Bericht zum Turnier findet ihr hier.

Neuer Monat, neue Spiele! Ihr kennt es und eure Brieftasche ebenfalls. Bevor der November ein wenig von einem Schwarzen Loch verschlungen wird, zeigt sich der Oktober nochmals intensiv. Unsere Liste reicht dabei von großen Marken wie Final Fantasy bis hin zu kleinen Indies.