Monster Hunter ist zurück in der Hosentasche: Neuer Ableger erscheint nächsten Monat

Monster Hunter wurde auf der mobilen PlayStation Portable zum Massenphänomen. Jetzt, über 15 Jahre später, passt die Monsterjagd erneut in die Hosentasche. Am 29. Oktober wird Monster Hunter Outlanders für iOS und Android erscheinen.

Entwickelt wird der neue Titel von der TiMi Studio Group, welche den meisten von euch durch Call of Duty: Mobile, Pokémon UNITE und Honor of Kings bzw. Arena of Valor bekannt sein dürfte. Das neue Spiel wurde von Capcom lizenziert und spielt in einer komplett neuen, offenen Welt namens Aesoland.

Der klassische Inhalt wird durch neue Abenteurer, Monster und Waffen ergänzt. Ein Highlight ist der Ältestendrache Ruger Aidal, der wie eine lodernde Sonne vom Himmel herabsteigt. Ihn und andere Monster könnt ihr solo oder im 4er-Team herausfordern.

Alle sieben legendären Waffengattungen sind mit an Bord: Großschwert, Langschwert, Doppelklingen, Hammer, Lanze, schwere Armbrust und Bogen. Jede Waffe entfaltet in Kombination mit den einzigartigen Abenteurern völlig neue Folgeangriffe. Weitere Waffen werden bald in neuen Updates folgen.

Dazu kommen die drei Begleiter Palico, Rutaco und Trillan. Jeder von ihnen hat eine eigene Persönlichkeit, mit der die Begleiter euren Abenteuern und Events einen besonderen Charme im Jagdalltag geben. Die Vorabregistrierung im App Store und bei Google Play hat begonnen.

Release Date:

Bildmaterial: Monster Hunter Outlanders, Tencent, TiMi Studios, Capcom