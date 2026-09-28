Stellar Blade für Switch 2: Neuer Trailer rückt die Umgebungen ins Rampenlicht

Bevor sich Shift Up an ein neues Bayonetta setzt, steht erstmal Stellar Blade für Nintendo Switch 2 vor der Tür. Ein neuer Trailer bewirbt die bevorstehende Portierung und rückt diesmal die unterschiedlichen, abwechslungsreichen Umgebungen ins Rampenlicht.

„Entdecke das Unbekannte und tauche ein in eine äußerst detailreiche postapokalyptische Welt, in der sich Schönheit und Schrecken auf spektakuläre Weise vermischen“, wirbt man. Wie das aussieht, könnt ihr in einer kostenlosen Demo im Nintendo eShop übrigens auch schon selbst herausfinden.

Die „Switch 2“-Version von Stellar Blade* erscheint am 5. November 2026. Stellar Blade ist bereits für PlayStation 5 und PCs erhältlich. Für KäuferInnen der physischen „Switch 2“-Version gibt es zudem eine erfreuliche Nachricht: Das vollständige Spiel samt bisheriger DLCs befindet sich auf einem 32-GB-Modul.

Wir hatten übrigens bereits die Gelegenheit, den CTO von SHIFT UP ausführlich zur „Switch 2“-Umsetzung von Stellar Blade auf der Gamescom zu befragen. Wer mehr über die technischen Herausforderungen und Besonderheiten der Portierung erfahren möchte, sollte also auch einen Blick in unser Interview werfen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up