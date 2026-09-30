Dino-Abenteuer mal anders: Dieses neue Steam-Game lässt euch 2.000 Dino-Knochen sortieren

Wer bei Dinosaurier-Spielen normalerweise an gefährliche Raubtiere oder den Aufbau eines eigenen Freizeitparks denkt, bekommt mit DinoBones: Tidy Up the Museum eine deutlich gemütlichere Alternative. Das neue Steam-Spiel lässt euch nämlich ein völlig chaotisches Dinosauriermuseum wieder auf Vordermann bringen.

Der Titel von Indie Souls Studio ist seit dem 25. September erhältlich und kommt bislang ziemlich gut an: Zum Zeitpunkt der Erhebung waren 93 Prozent von 501 Steam-Rezensionen positiv.

2.000 Knochen warten auf euch

Eure Aufgabe klingt zunächst simpel: Im Museum wurden Kisten umgeworfen und überall liegen Schädel, Rippen, Wirbel und andere Knochen herum. Daraus müsst ihr insgesamt neun Dinosaurierskelette rekonstruieren.

Der Haken: Zunächst werden sämtliche Fundstücke lediglich als „Unknown“ angezeigt. Erst mit der Zeit lernt ihr anhand von Form, Farbe, Textur und Abnutzung zu erkennen, zu welchem Dinosaurier ein Knochen gehört. Rund 2.000 einzelne Knochen warten darauf, richtig zugeordnet zu werden.

Einen klassischen Fähigkeitenbaum gibt es nicht. Stattdessen soll euer eigenes Wissen über die Fossilien mit jeder Spielstunde wachsen. Fertige Skelette könnt ihr anschließend sogar fotografieren – woraus GameRant einen kleinen Vergleich mit Pokémon Snap ableitet.

Je weiter die Restaurierung voranschreitet, desto stärker verändert sich auch das Museum. Kleine Ereignisse können Belohnungen, Spielzeuge und andere Überraschungen hinterlassen. Und damit das Sortieren von 2.000 Knochen nicht zu einsam wird, begleitet euch sogar eine Katze bei der Arbeit.

DinoBones: Tidy Up the Museum ist ausschließlich für EinzelspielerInnen ausgelegt und für PCs via Steam erhältlich. Aktuell gibt es bei Steam noch 10 Prozent Einführungsrabatt.

Der Launch-Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: DinoBones: Tidy Up the Museum, Indie Souls Studio