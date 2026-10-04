Heiße Bäder: Final Fantasy VII Revelation gewährt ersten Blick zu den Onsen-Inhalten

Es geht ins Onsen! In Final Fantasy VII Revelation erwarten uns Szenen der Gruppe in den traditionellen japanischen Thermalbädern – etwas, auf das ein „echtes“ JRPG natürlich nicht verzichten kann. Director Naoki Hamaguchi hatte schon in früheren Interviews auf Onsen-Szenen angespielt und sie jetzt im Rahmen der San Diego Comic-Con Málaga erstmals präsentiert.

Die Charaktere führen dort persönliche Gespräche und nehmen ein erholsames Bad. Hamaguchi präsentierte eine kurze Szene aus Final Fantasy VII Revelation, die Cloud gemeinsam mit Red XIII und Barret in einem Onsen zeigt. Berichten zufolge soll Hamaguchi erklärt haben, dass die heißen Bäder beiden Geschlechtern zugänglich sind.

Die gezeigte Szene zeigt einen eher albernen Moment zwischen Cloud, Barret und Red XIII, die mit Quietsche-Chocobos auf dem Kopf balancieren. Wir können aber wohl davon ausgehen, dass wir während der Gespräche auch mehr über die Charaktere und ihre Beziehungen untereinander erfahren – oder sie gar vertiefen können.

Eine kurze Aufzeichnung des besagten Videos findet ihr bei Twitter. Einen Youtube-Upload des Videos haben wir euch unten angehängt. Naoki Hamaguchi hat sich bei Twitter auch schon geäußert und erklärt, man wird die Szene demnächst auch auf den eigenen Kanälen hochladen. Dann gibt es das Video in besserer Qualität.

Final Fantasy VII Revelation – das wir kürzlich anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Die Onsen-Szene:

via VICE, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix