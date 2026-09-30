The Witcher 3 Remastered knackt Rekord des elf Jahre alten RPGs nach wenigen Stunden

Geralt bekommt offenbar einfach nicht genug. The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered ist erst seit wenigen Stunden erhältlich und hat bereits einen neuen Rekord für das mittlerweile elf Jahre alte Rollenspiel aufgestellt. Bei der Gamescom Opening Night bekamen wir zuletzt einen Blick auf die neue Version.

Auf Steam erreichte das Remaster laut SteamDB zum Zeitpunkt der Erhebung bereits 120.975 gleichzeitig aktive SpielerInnen – schon am Abend des Launches. Gut möglich, dass diese Zahl am bevorstehenden Wochenende noch steigt. Doch schon jetzt wurde der bisherige Allzeitrekord von The Witcher 3 deutlich übertroffen.

Selbst die Netflix-Serie schaffte das nicht

Zum ursprünglichen Start 2015 erreichte The Witcher 3 auf Steam zunächst einen Höchstwert von über 92.000 gleichzeitig Spielenden. Überraschenderweise stellte das RPG seinen bisherigen Rekord aber erst Jahre später auf.

Im Januar 2020 – kurz nach dem Start der ersten Staffel der Netflix-Serie – kletterte die Zahl auf rund 103.000 gleichzeitig aktive SpielerInnen. Weder spätere Staffeln noch das große Next-Gen-Update von 2022 konnten diesen Wert anschließend übertreffen.

Das Remaster benötigte dafür nun lediglich wenige Stunden. Und dabei erschien es mitten in der Woche zu einer Zeit, zu der sich viele SpielerInnen in Europa und Nordamerika noch auf der Arbeit befinden dürften. Spätestens zum Wochenende könnte es also noch einmal interessant werden.

Einen großen Anteil dürfte natürlich auch das Veröffentlichungsmodell haben: BesitzerInnen des ursprünglichen The Witcher 3 erhalten das Remaster sowie die Erweiterungen als kostenloses Update bzw. Dreingabe. Damit gibt es für Millionen ehemalige SpielerInnen einen ziemlich einfachen Grund, noch einmal nach Weißgarten, Novigrad und Skellige zurückzukehren.

Und nicht nur bei den Spielerzahlen läuft es derzeit rund: Laut GamesRadar ist das Remaster aktuell auch die bestbewertete Version von The Witcher 3 auf Metacritic mit sehr stabilen 94 Punkten. Das Remaster erschien am 29. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC.

Der Launchtrailer:

via GamesRadar, Bildmaterial: CD Projekt Red