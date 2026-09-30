The Witcher 3 Remastered knackt Rekord des elf Jahre alten RPGs nach wenigen Stunden

Geralt bekommt offenbar einfach nicht genug. The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered ist erst seit wenigen Stunden erhältlich und hat bereits einen neuen Rekord für das mittlerweile elf Jahre alte Rollenspiel aufgestellt. Bei der Gamescom Opening Night bekamen wir zuletzt einen Blick auf die neue Version.
Auf Steam erreichte das Remaster laut SteamDB zum Zeitpunkt der Erhebung bereits 120.975 gleichzeitig aktive SpielerInnen – schon am Abend des Launches. Gut möglich, dass diese Zahl am bevorstehenden Wochenende noch steigt. Doch schon jetzt wurde der bisherige Allzeitrekord von The Witcher 3 deutlich übertroffen.
Selbst die Netflix-Serie schaffte das nicht
Zum ursprünglichen Start 2015 erreichte The Witcher 3 auf Steam zunächst einen Höchstwert von über 92.000 gleichzeitig Spielenden. Überraschenderweise stellte das RPG seinen bisherigen Rekord aber erst Jahre später auf.
Im Januar 2020 – kurz nach dem Start der ersten Staffel der Netflix-Serie – kletterte die Zahl auf rund 103.000 gleichzeitig aktive SpielerInnen. Weder spätere Staffeln noch das große Next-Gen-Update von 2022 konnten diesen Wert anschließend übertreffen.
Das Remaster benötigte dafür nun lediglich wenige Stunden. Und dabei erschien es mitten in der Woche zu einer Zeit, zu der sich viele SpielerInnen in Europa und Nordamerika noch auf der Arbeit befinden dürften. Spätestens zum Wochenende könnte es also noch einmal interessant werden.
Einen großen Anteil dürfte natürlich auch das Veröffentlichungsmodell haben: BesitzerInnen des ursprünglichen The Witcher 3 erhalten das Remaster sowie die Erweiterungen als kostenloses Update bzw. Dreingabe. Damit gibt es für Millionen ehemalige SpielerInnen einen ziemlich einfachen Grund, noch einmal nach Weißgarten, Novigrad und Skellige zurückzukehren.
Und nicht nur bei den Spielerzahlen läuft es derzeit rund: Laut GamesRadar ist das Remaster aktuell auch die bestbewertete Version von The Witcher 3 auf Metacritic mit sehr stabilen 94 Punkten. Das Remaster erschien am 29. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC.
Der Launchtrailer:
via GamesRadar, Bildmaterial: CD Projekt Red
4 Kommentare
Es ist halt auch einfach ein fantastisches Spiel und ich freue mich auch schon sehr drauf es kurz vor dem dlc nochmal durchzuspielen. Aber das Remastered hat auch wieder eine Sache bewiesen, sie können einfach nciht technisch runde Spiele veröffentlichen. So viele Fehler und bugs wie in den remastered sind, denkt man sie haben wirklich nichts gelernt. Aus dem Grund, so sehr ich eigentlich fan von denen bin, werde ich auch beim dlc und bei Witcher 4 ein paar Monate warten bis sie technisch rund laufen. Sie haben leider immer wieder beweisen das sie es anscheinend nicht anders können.
Habe gestern auch mal etwas reingespielt.
Auf PS5 sieht es optisch teilweise falsch aus. Also vor allem zu dunkel und die Kontrastwerte passen nicht.
Hier gibt es wohl irgend ein HDR-Problem.
Habe ich zumindest bei Reddit gelesen.
Auf Xbox Series X hingegen sieht das Remaster top aus und läuft auch deutlich besser als auf PS5.
Bis jetzt noch keine Frame-Drops entdeckt.
Irgendwie seltsam, die CDPR-Titel laufen auf Xbox irgendwie immer einen Tick smoother.
Auch bei Cyberpunk der Fall gewesen.
Ist ja auch einfach ein tolles Spiel. 😄 Da wundert mich der neue Rekord ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich werde es wohl auch noch einmal durchspielen – gerade weil das Remaster jetzt noch einmal einen guten Anlass dafür bietet.
Vor allem will ich diesmal unbedingt vor den DLCs noch einmal durch das Hauptspiel. Mal schauen, ob ich tatsächlich wieder bis nach Skellige komme, ohne mich vorher in sämtlichen Nebenaufgaben zu verlieren. 😅
Vielen Dank für den Tipp! 😊 Ich habe es zwar gerade für die PS5 geladen, aber wenn es auf der Xbox tatsächlich besser läuft, werde ich es wohl dort noch einmal herunterladen und auf der Series X spielen. Gerade bei einem Spiel wie The Witcher 3 möchte ich dann doch lieber die technisch bessere Version haben.
Ich glaube, eine weitere Stellschraube kann der Fernseher selbst sein. Mein LG hatte damals z.B. Monster Hunter Stories 3 das Bild stark durch die "Auto"-Funktionen des TVs übersättigt. Ich dachte erst, ich spiele gerade Genshin Impact - so quietschbunt wie das aussah. Das könnte ich aber mit ein paar Anpassungen am TV in dem Griff bekommen.