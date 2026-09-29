Neue EU-Regelungen „bedrohen“ Videospiele und vor allem eine Art von Games wäre betroffen

Die EU bereitet neue Gesetze vor – und die Spielebranche schlägt Alarm. Vom „Töten des europäischen Games-Sektors“ und einer „katastrophalen Entscheidung“ ist zu hören. Pocket Gamer hat Stimmen gesammelt. Die EU behauptet, vor allem den Kinderschutz ausbauen zu wollen. Dabei geht es auch In-App-Käufe, Lootboxen und „suchterzeugende“ Features wie Login-Boni oder Bestrafungen bei Spielabstinenz.

Neu: Der EU Kids Act

Der EU Kids Act soll die Online-Sicherheit von Kindern verbessern. Ziel sind vorwiegend soziale Medien, Video-Sharing-Apps, KI‑Chatbots – aber auch Videospiele.

In Artikel 15 sollen Entwickler verpflichtet werden, Maßnahmen zu ergreifen, die „ein hohes Niveau an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz für Minderjährige gewährleisten“. Voraussichtlich bedeutet das: Tägliche Login-Boni, Aktivitäts-Serien und andere zeitbasierte Mechanismen wären damit nicht mehr erlaubt.

Wer an Mobile-Games denkt, liegt nur zum Teil richtig. Denn auch viele andere Spiele bieten „Daily Quests“ an: von MMORPGs wie Final Fantasy XIV über Onlinemodi bis hin zu klassischen Spielen wie Red Dead Redemption 2 Online und auch Offline-Spielen wie Animal Crossing.

Jugendschutz schwer umzusetzen

Eine sichere Altersverifikation wäre eine große Hürde für viele Spiele – denn kaum jemand möchte einen langwierigen und ggf. kostspieligen Online-Verifizierungsprozess durchlaufen, um ein Spiel spielen zu können. Daher könnte es darauf hinauslaufen, dass manche Spiele gar nicht mehr in Europa angeboten werden – oder neue Spiele ihren Gameplay-Loop massiv anpassen müssen.

Die Altersverifikation ist ein zentrales Thema in der EU geworden. Bereits 2021 berichtete das Wall Street Journal über interne Instagram-Forschungen, wie diese Apps Teenager (negativ) beeinflussten – mit teilweise erschütternden Ergebnissen. Aber auch bei Teenagern beliebte Spiele wie Roblox geraten zunehmend unter Druck, da sehr viel schwer kontrollierbarer Inhalt von der Community erstellt wird.

Eine „Dreifach-Bedrohung“ für die Spielebranche

Der EU Digital Services Act mit Richtlinien zum Schutz Minderjähriger ist bereits in Kraft getreten. Bald soll der EU Kids Act folgen, welcher eine Lücke des DSA schließen soll. Dazu kommt der Digital Fairness Act, welcher die Monetarisierung von Videospielen betrifft – insbesondere In-App-Käufe, Mikrotransaktionen, Lootboxen, Zufallsmechaniken, virtuelle Premium-Währungen (Hard Currency) und „suchterzeugende“ Features wie Login-Boni, Aktivitäts-Serien, Bestrafungen bei Spielabstinenz oder FOMO-Mechaniken (Fear of Missing Out).

Jedoch ist der EU Kids Act sowie der DFA noch in einer frühen Phase. Europäisches Parlament und Rat müssen noch darüber verhandeln. Möglicherweise dauert das Inkrafttreten also noch mehrere Jahre.

via PocketGamer, Bildmaterial „Würfel“ via Pixabay unter freier Lizenz