Dieses Fantasy-Abenteuer bietet „Herr der Ringe“-Vibes, Ghibli-Inspiration und viel Cozyness

Gerade einmal zwei EntwicklerInnen aus Irland stecken hinter Humblets – und trotzdem hat das kleine Fantasy-Abenteuer einiges vor. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne soll das Cozy-Game künftig für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen.

Sogar deutsche Texte sind geplant. Federführend am Projekt ist der Entwickler Berry Bite. Das Publishing übernimmt HypeTrain Digital. Für die Finanzierung hatte das Team ursprünglich 40.000 Euro angepeilt. Die Community sorgte letztlich dafür, dass deutlich mehr als das Doppelte dieses Betrags zusammenkam.

Herr der Ringe und D&D treffen auf Studio Ghibli

Humblets beschreibt sich als gemütliches Fantasy-Abenteuer für bis zu vier SpielerInnen. Dabei erkundet ihr prozedural generierte Welten, sammelt Ressourcen und Karten, stellt Gegenstände her und freundet euch mit magischen Kreaturen an.

Als große Fantasy-Fans nennen die beiden Entwickler Der Herr der Ringe und Dungeons & Dragons als Inspirationen. Diese Einflüsse werden allerdings mit dem gemütlichen und verspielten Charme von Studio Ghibli kombiniert.

Euer Zuhause nehmt ihr dabei einfach mit. Ein tragbares Zelt lässt sich praktisch überall aufstellen und anschließend mit Möbeln, Pflanzen und anderen Gegenständen dekorieren. Im Multiplayer können mehrere Zelte sogar miteinander verbunden werden, um einen gemeinsamen kleinen Wohnbereich zu erschaffen.

Kämpfen? Lieber eine Runde Karten

Auch Auseinandersetzungen passen zum gemütlichen Ansatz. Statt klassischer Kämpfe werden Konflikte in Kartenduellen ausgetragen. Auf euren Reisen findet ihr neue Karten, verbessert sie am Crafting-Tisch oder tauscht sie mit anderen. Gemeinsam könnt ihr zudem gegen stärkere Gegner antreten oder euch untereinander zu einer Partie herausfordern.

Die kleinen Humblets lassen sich umfangreich anpassen – von Hörnern und Schwänzen bis hin zu Kleidung und kleinen Anhängern am Rucksack. Dazu bekommt ihr einen tierischen Begleiter, der Ressourcen sammelt und Gegenstände transportiert. Welches Tier zu euch passt, kann sogar über ein kleines Persönlichkeitsquiz bestimmt werden.

Eine feste Art, Humblets zu spielen, soll es bewusst nicht geben. Ihr könnt erkunden, Karten sammeln, euer Zelt verschönern oder einfach mit Freunden am Lagerfeuer entspannen. Wann das ambitionierte Zwei-Personen-Projekt erscheint, steht bislang noch nicht fest.

Der Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Berry Bite, HypeTrain Digital, Humblets