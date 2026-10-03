Octopath Traveler I & II hat sein „Switch 2“-Upgrade erhalten – doch Fans ärgern sich erneut

Die beiden HD-2D-Abenteuer Octopath Traveler und Octopath Traveler II sind seit dieser Woche auch für Nintendo Switch 2 erhältlich. Square Enix verspricht auf Nintendos neuer Konsole unter anderem eine höhere Auflösung und optimierte Bildraten.
Damit bekommen zwei der Spiele, die den mittlerweile bekannten HD-2D-Look maßgeblich geprägt haben, eine technisch überarbeitete „Switch 2“-Fassung. Ganz ohne Haken erfolgt der Generationswechsel allerdings nicht.
Kein Upgrade und keine Spielstandübertragung
Wer Octopath Traveler oder dessen Nachfolger bereits auf der ursprünglichen Nintendo Switch besitzt, bekommt keinen Upgrade-Pfad auf die „Switch 2“-Version angeboten. Wer die neue Fassung möchte, muss sie entsprechend erneut kaufen. Ein Umstand, über den sich Fans auch schon bei früheren Portierungen von Square Enix für Switch 2 ärgern mussten.
Auch bestehende Abenteuer lassen sich nicht einfach fortsetzen: Spielstände können nicht von der Switch- auf die Switch-2-Version übertragen werden. Im Nintendo eShop kosten beide Spiele einzeln jeweils 59,99 Euro. Interessanter dürfte deshalb das Bundle sein, das beide Abenteuer gemeinsam für 74,99 Euro enthält.
Physische Fassungen sollen ebenfalls angeboten werden. Wie Einträge im Square Enix Store und Amazon* zeigen, setzt der Publisher dabei allerdings bei beiden Spielen auf Game-Key-Cards.
Mehr als sieben Millionen – und bald auch bei GOG
Die Octopath-Traveler-Reihe startete 2018 auf Nintendo Switch und hat seitdem einen beachtlichen Meilenstein erreicht. Laut Square Enix wurden von Octopath Traveler und Octopath Traveler II zusammen weltweit mehr als sieben Millionen Exemplare ausgeliefert und verkauft.
Während der erste Teil acht Reisende durch den Kontinent Orsterra begleitet, verschlägt es die acht neuen Hauptfiguren des Nachfolgers nach Solistia. Octopath Traveler II erzählt dabei eine eigenständige Geschichte und kann entsprechend auch ohne Kenntnisse des Vorgängers gespielt werden.
Und auch auf PCs tut sich etwas: Am 8. Oktober erscheinen beide Spiele erstmals bei GOG und werden dort Teil des GOG Preservation Program.
Der Launch-Trailer:
via RPG Site, Bildmaterial: Octopath Traveler II, Square Enix, Acquire
3 Kommentare
Finde es ja super wenn Spiele für die Switch 2 angepasst werden, aber ja das macht keinen Sinn. Selbst ich als 4k120 Fanatiker (gerade bei Pixel Games auf Oled Screens) würde hier passen.
Beide Spiele sind schon alt und waren schon extrem reduziert, ein 4,99 Upgrade pro Spiel wäre das absolut höchste was ich zahlen würde.
Da mir die Switch 1 Versionen aber eh zu unsauber waren, hatte ich auf die ps5 gesetzt und mittlerweile über Humble Choice hab ich es auch aufm PC.
Da bleiben nur die über die es noch nicht haben und hier verliert man wieder Kunden durch die Schlüsselkarten 🤷🏻♂️
Mich würde echt mal interessieren wer das so entschieden hat.
Weiss einer genaueres dazu, warum man öfters mal die Speicherstände nicht mit nehmen kann? Gibt es eine technische Erklärung dazu?
Das ist auch wieder so ein Unding. 😅 Kein Upgrade für Besitzer der Switch-Version und dann kann man nicht mal seine vorhandenen Spielstände mitnehmen.
Gerade bei einem Spiel wie Octopath Traveler, wo man locker einige Stunden investiert, finde ich das ziemlich unnötig. Wenn schon kein kostenloses bzw. günstiges Upgrade angeboten wird, sollte zumindest die Möglichkeit bestehen, den Spielstand auf die neue Version zu übertragen.
So hält sich meine Begeisterung für die Switch-2-Fassungen doch sehr in Grenzen – zumal dann auch noch Game-Key-Cards bei den physischen Versionen dazukommen.
Maximal uninteressant diese Veröffentlichung
Die GOG-Versionen läufen auch perfekt auf Android und anderen Proton-Geräten:
https://www.protondb.com/search?q=octopath%20traveler
So eine kleine Runde Octopath im Zug oder Flieger...