Octopath Traveler I & II hat sein „Switch 2“-Upgrade erhalten – doch Fans ärgern sich erneut

Die beiden HD-2D-Abenteuer Octopath Traveler und Octopath Traveler II sind seit dieser Woche auch für Nintendo Switch 2 erhältlich. Square Enix verspricht auf Nintendos neuer Konsole unter anderem eine höhere Auflösung und optimierte Bildraten.

Damit bekommen zwei der Spiele, die den mittlerweile bekannten HD-2D-Look maßgeblich geprägt haben, eine technisch überarbeitete „Switch 2“-Fassung. Ganz ohne Haken erfolgt der Generationswechsel allerdings nicht.

Kein Upgrade und keine Spielstandübertragung

Wer Octopath Traveler oder dessen Nachfolger bereits auf der ursprünglichen Nintendo Switch besitzt, bekommt keinen Upgrade-Pfad auf die „Switch 2“-Version angeboten. Wer die neue Fassung möchte, muss sie entsprechend erneut kaufen. Ein Umstand, über den sich Fans auch schon bei früheren Portierungen von Square Enix für Switch 2 ärgern mussten.

Auch bestehende Abenteuer lassen sich nicht einfach fortsetzen: Spielstände können nicht von der Switch- auf die Switch-2-Version übertragen werden. Im Nintendo eShop kosten beide Spiele einzeln jeweils 59,99 Euro. Interessanter dürfte deshalb das Bundle sein, das beide Abenteuer gemeinsam für 74,99 Euro enthält.

Physische Fassungen sollen ebenfalls angeboten werden. Wie Einträge im Square Enix Store und Amazon* zeigen, setzt der Publisher dabei allerdings bei beiden Spielen auf Game-Key-Cards.

Mehr als sieben Millionen – und bald auch bei GOG

Die Octopath-Traveler-Reihe startete 2018 auf Nintendo Switch und hat seitdem einen beachtlichen Meilenstein erreicht. Laut Square Enix wurden von Octopath Traveler und Octopath Traveler II zusammen weltweit mehr als sieben Millionen Exemplare ausgeliefert und verkauft.

Während der erste Teil acht Reisende durch den Kontinent Orsterra begleitet, verschlägt es die acht neuen Hauptfiguren des Nachfolgers nach Solistia. Octopath Traveler II erzählt dabei eine eigenständige Geschichte und kann entsprechend auch ohne Kenntnisse des Vorgängers gespielt werden.

Und auch auf PCs tut sich etwas: Am 8. Oktober erscheinen beide Spiele erstmals bei GOG und werden dort Teil des GOG Preservation Program.

Der Launch-Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Octopath Traveler II, Square Enix, Acquire