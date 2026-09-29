Aus Liebe zu Danganronpa und Ace Attorney: Psycho-Sleuth will aber eigene Akzente setzen

Die Publisher Thermite Games und Smilegate Stove haben gemeinsam mit Entwickler PHOSEPO den konkreten Termin für Psycho-Sleuth enthüllt. Die psychologische Mystery-Visual-Novel erscheint am 5. November 2026 für PC-Steam.

Psycho-Sleuth entstand aus der Liebe zu Danganronpa und Ace Attorney, will aber keiner traditionellen Formel folgen. „Ich habe schon immer Mystery-Spiele wie Danganronpa und Ace Attorney geliebt, und ich wollte immer unser eigenes machen“, sagt Xiaolu, Producer bei PHOSEPO, einem fünfköpfigen Indie-Studio.

Und weiter: „Aber bei Psycho-Sleuth wollten wir nicht einfach der traditionellen Formel folgen, also haben wir kognitive Störungen direkt in das Mysterium selbst eingebaut. Spieler fragen nicht mehr nur, wer lügt. Sie müssen sich fragen, ob überhaupt irgendetwas, das sie gesehen oder gehört haben, vertrauenswürdig ist.“

Das Spiel dreht sich um einen mysteriösen Kult namens Li, der die Kontrolle über eine gotische Kathedrale übernommen und dreizehn „Befallene“ ins Tribunal gerufen hat. „Töte, ohne erwischt zu werden, und steige zur Gottheit auf. “

Die Macher führen weiter ein: „Jeder Befallene trägt eine seltene kognitive Störung in sich, und jeder kann die Realität auf eine andere Weise verbiegen. Die Zwangsstörung eines Teilnehmers macht Lügen für jeden in seiner Nähe physisch unmöglich. Der räumliche Neglect eines anderen lässt Beweise von einer ganzen Seite eines Raums verschwinden. Die Prosopagnosie eines Dritten lässt jedes Gesicht anonym verschwimmen – ob Zeuge oder Mörder.“ Die Steam-Seite findet ihr hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Psycho-Sleuth, Thermite Games, Smilegate, PHOSEPO