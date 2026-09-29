Pokémon, Van Gogh und Mona Lisa: Steam-Hit erreicht den wichtigsten Cozy-Meilenstein

Man gibt SpielerInnen genügend kreative Freiheit und früher oder später passiert genau das: Jemand baut die Mona Lisa nach. Der neue Indie-Erfolg Dressmaker ist erst seit rund einer Woche auf Steam erhältlich, doch die Community treibt die Möglichkeiten des gemütlichen Schneiderspiels bereits ordentlich auf die Spitze.

Dressmaker, von Entwickler Free Lives, kommt auf Steam derzeit auf „äußerst positive“ Rezensionen bei durchaus respektablen 35.000 SpielerInnen gleichzeitig und dreht sich eigentlich um eine ziemlich entspannte Beschäftigung: Kleidung entwerfen und nach den eigenen Vorstellungen verzieren. Was einige SpielerInnen daraus machen, sieht allerdings längst nicht mehr nach einem gemütlichen Feierabendprojekt aus.

Von Van Gogh bis Pokémon

In den sozialen Medien tauchen inzwischen immer aufwendigere Kreationen auf. So hat ein Fan etwa Vincent van Goghs „Sternennacht“ als Kleid nachgebaut. Ein anderer verewigte die Mona Lisa auf einem Kleid.

Und dabei bleibt es längst nicht. Die Community erstellt Schmetterlingskleider, traditionelle Balkan-Kleidung, beinahe realistisch wirkende Rüstungen, gewaltige Engelskleider und sogar von Pokémon inspirierte Designs.

Besonders beeindruckend wird das Ganze dadurch, wie die Muster entstehen: SpielerInnen können einzelne Perlen platzieren und daraus ihre Motive zusammensetzen. Entsprechend viel Geduld steckt in einigen dieser Kreationen.

Die Reaktionen anderer Fans fallen passend aus. Unter einem der besonders aufwendigen Designs kommentierte jemand scherzhaft: „Sorry for owning the game too, damn.“ An anderer Stelle heißt es schlicht: „We aren’t even playing the same game.“

Damit hat Dressmaker wohl einen wichtigen Meilenstein jedes kreativen Cozy-Games erreicht: Während ein Teil der Community gemütlich vor sich hin spielt, erschaffen andere Dinge, bei denen man sich fragt, ob man tatsächlich dasselbe Spiel gestartet hat.

Eine Version für Mobile und Nintendo Switch soll übrigens in Arbeit sein. Bis dahin findet ihr die Steam-Version hier. In den sozialen Medien kommt man, je nach Bubble natürlich, aktuell kaum an Dressmaker vorbei. Habt ihr schon von dem Spiel gehört?

Der Launch-Trailer:

via GamesRadar, Bildmaterial: Dressmaker, Free Lives, Cozy Lives