NTE wird ein Vorzeigetitel für Android-Gaming – zumindest für Snapdragon-Smartphones

Das Open-World-Action-RPG Neverness to Everness (NTE) von Hotta Studio ist bei uns ein häufiges Thema – aus den verschiedensten Gründen. Nicht nur ist die Metropole Hethereau mit seinen vielzähligen Aktivitäten auf Mobilgeräten sehr beeindruckend, auch die moderne Unreal-Engine-5‑Technik ist fortgeschritten – und wird als einer der ersten Titel in Anime-Ästhetik das bislang umstrittene, aber technisch beeindruckende DLSS5‑Feature nutzen.

Der Fokus von Hotta Studio war von Anfang an auch eine solide Performance auf Mobilgeräten. Dazu sprach man sich zum Start auch mit Apple ab für eine ideale Performance. Jetzt wird Neverness to Everness zu einem Vorzeigetitel für Android – genauer für den neuen Snapdragon 8 Gen 6. Chiphersteller ARM verspricht viel von der neuen Chipgeneration und deren KI‑Funktionen.

Raytracing und KI‑gestützte Bildverbesserer

Eine Funktion, die man auf dem PC und Konsolen wie der Playstation 5 bereits kennt, ist die Beleuchtungsfunktion Lumen. Die softwarebasierte Raytracing-Beleuchtung wird auf den neuen Snapdragon-Chips laufen, was besonders den Spiegelungen und der Lichtatmosphäre in der Stadt zugute kommt.

Dazu kommt die neue Funktion Adreno Neural Fusion, welche technisch stark an Nvidias DLSS 4 erinnert. ANF bietet KI-basiertes Upscaling, Frame Generation und KI-basierte Kantenglättung an. Damit soll sowohl die Bildqualität erhöht als auch der Energieverbrauch gesenkt werden.

In Zukunft soll mit dem Snapdragon 8 Gen 6 und Chips der gleichen Generation noch mehr möglich sein. Ein extra auf diesen Chip angepasstes Spiel wird Neural Dawn von Sumo Digital werden, was diese und weitere Funktionen ermöglichen wird. Hier wird unter anderem auch die fortgeschrittene Raytracing-Beleuchtungstechnologie MegaLights genutzt. Diese Technologie ist bisher selten zu sehen, denn selbst für Konsolen ist sie technisch sehr rechenintensiv.

Neverness to Everness X Snapdragon Showcase

Neural Dawn

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio