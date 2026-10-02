AAA-Erfahrung trifft Solo-Entwickler: Surreales Abenteuer bekommt prominenten Support

Nach der Schließung von Ouka Studio, dem Entwickler hinter Visions of Mana, gründete dessen Director Kenji Ozawa mit Studio Sasanqua ein neues Unternehmen. Jetzt geht das junge Studio den nächsten Schritt und steigt auch ins Publishing ein.

Das erste Spiel, das Studio Sasanqua veröffentlichen wird, ist [AFANTASIA] – ein surreales Point-and-Click-Abenteuer des brasilianischen Solo-Entwicklers noidnoidnoid. Das Spiel erscheint für PCs via Steam, einen konkreten Termin sowie Unterstützung für deutsche Texte gibt es bislang allerdings nicht.

Ein kleines Projekt mit AAA-Unterstützung

Studio Sasanqua möchte bei seinem Publishing-Ansatz Erfahrungen aus der AAA-Entwicklung mit kleineren Projekten verbinden. Mehrere Mitglieder des Teams haben zuvor an großen Produktionen gearbeitet. Ozawa selbst soll zudem direkt an der Produktion jedes veröffentlichten Spiels beteiligt sein und eng mit den jeweiligen EntwicklerInnen zusammenarbeiten.

Den Auftakt macht [AFANTASIA]. Darin erwacht ein Junge ohne Erinnerungen und stellt fest, dass sich seine Heimatstadt Tempo in eine surreale Mischung aus Realität und Vorstellungskraft verwandelt hat.

Eine Stimme namens Intrusion begleitet ihn bei der Suche nach Fragmenten seiner Vergangenheit, die er einst aufgegeben hat. Dabei muss er Antworten finden, bevor seine eigene Identität vollständig verschwindet. Spielerisch sollen Realität und Fantasie zunehmend miteinander verschwimmen, während sich die Geschichte mit der Frage beschäftigt, was einen Menschen eigentlich zu dem macht, der er ist.

Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls. Außerdem wird [AFANTASIA] vom 9. bis 12. Oktober 2026 auf der Brazil Game Show in São Paulo spielbar sein. Für Studio Sasanqua ist es gleichzeitig der erste Messeauftritt in der Rolle als Publisher.

Bei diesem einen Projekt soll es übrigens nicht bleiben: Noch 2026 möchte Studio Sasanqua seinen zweiten Publishing-Titel ankündigen. Bis dahin findet ihr hier die Steam-Seite von [AFANTASIA].

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Studio Sasanqua, noidnoidnoid, [AFANTASIA]