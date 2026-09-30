Stardew Valley trifft Dragon Quest Builders: Cozy-RPG lässt euch ein Dorf wiederaufbauen

Die meisten Cozy-Games geben euch einen Bauernhof und ein paar Werkzeuge in die Hand. Moonfrost geht eine Nummer größer: Hier wartet gleich ein ganzes zerstörtes Dorf darauf, von euch wieder aufgebaut zu werden.

Das narrative Cozy-Life-Sim-RPG von Oxalis Games startet am 12. Oktober in den Early Access bei Steam und verbindet klassische Genre-Zutaten mit umfangreichen Baumöglichkeiten. Landwirtschaft, Angeln, Sammeln, Kochen und Crafting gehören also ebenso dazu wie die Gestaltung ganzer Gebäude. Deutsche Texte wurden bisher leider nicht angekündigt.

Ein Dorf unter einem zweiten Mond

Meteoritenstürme haben die Gemeinschaft schwer getroffen. Als sogenannter Frost Hunter lernt ihr, die geheimnisvollen Kräfte von Moonfrost zu nutzen und die abgestürzten Meteoriten in Baumaterialien und Strukturen zu verwandeln.

Dabei geht es allerdings nicht nur darum, hübsche Häuser aufzustellen. Ihr sollt den BewohnerInnen helfen, ihre Häuser und Geschäfte wiederaufzubauen, Beziehungen mit ihnen entwickeln und so nach und nach die gesamte Gemeinschaft wiederbeleben. Auch Romanzen sind möglich und eure Entscheidungen sollen Einfluss auf einzelne Charakterentwicklungen und die Dynamik der Welt nehmen.

Daneben warten Quests, Handel, Viehzucht und versteckte Tempelgebiete auf euch. Ein Tag-Nacht-Zyklus und wechselndes Wetter sollen zusätzlich Leben in die Welt bringen. Über allem steht außerdem das Geheimnis eines mysteriösen zweiten Mondes.

Die Entwickler beschreiben Moonfrost damit als Mischung aus entspannter Life-Sim und umfangreichem Aufbauspiel. Oder etwas einfacher ausgedrückt: ein wenig Stardew Valley, etwas Dragon Quest Builders – diesmal nicht nur ein Bauernhof, den ihr wieder auf Vordermann bringen müsst. Hier geht’s zur Steam-Seite.

Der Early-Access-Trailer:

Bildmaterial: Oxalis Games, Moonfrost