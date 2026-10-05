Nintendo schenkt Zelda: Majora’s Mask gerade verdächtig viel Aufmerksamkeit

Nintendo baut das Angebot an klassischen Motiven für Nintendo Switch Online weiter aus. Diesmal kehrt ein besonders düsteres Zelda-Abenteuer zurück: Ab sofort können sich AbonnentInnen neue Nutzersymbole zu The Legend of Zelda: Majora’s Mask sichern.

Diese Aktion läuft noch bis zum 23. Oktober. Passend dazu sollen auch die derzeit über die Nintendo-Today-App erhältlichen virtuellen The-Legend-of-Zelda-Sammelkarten auf ein Paket rund um Majora’s Mask wechseln. Und damit nicht genug.

Majora’s Mask spielen und Platinpunkte verdienen

Die benötigten Platinpunkte könnt ihr wie gewohnt über verschiedene Missionen verdienen. Eine davon besteht beispielsweise darin, The Legend of Zelda: Majora’s Mask über Nintendo Classics zu spielen.

Dafür benötigt ihr allerdings eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket, da das ursprüngliche Nintendo-64-Abenteuer über dessen Klassiker-Bibliothek angeboten wird.

Majora’s Mask ist dabei nicht allein. Ähnliche Aktionen mit entsprechenden Belohnungen gibt es derzeit unter anderem auch zu Fire Emblem: Fortune’s Wave, Animal Crossing: New Horizons und Pilotwings.

Die erwähnten virtuellen Zelda-Karten lassen sich seit einiger Zeit innerhalb der Nintendo-Today-App sammeln. Wer lieber etwas in der Hand hält, soll ebenfalls auf seine Kosten kommen: Mit der The Legend of Zelda: Master Collection von Nintendo und Panini sind zusätzlich echte physische Sammelkarten geplant.

Und als wären diese zwei Aktionen zu Majora’s Mask nicht schon genug, legt Nintendo auch noch bei Nintendo Music nach. Dort gibt es ab dem 8. Oktober dem Soundtrack zum Spiel für alle Fans, wie Nintendo heute bekannt gab.

Majora’s Mask ist derzeit ohnehin ein spannendes Thema

Dass Nintendo ausgerechnet Majora’s Mask wieder stärker ins Rampenlicht rückt, dürfte bei einigen Fans besonders aufmerksam verfolgt werden. Schließlich steht mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time bereits die Neuauflage des direkten Vorgängers vor der Tür.

Zuletzt gab es zudem Spekulationen um eine mögliche Neuauflage von Majora’s Mask. Eine entsprechende Ankündigung gibt es bislang allerdings nicht. Die neuen Icons und Sammelkarten sind dementsprechend kein Beweis dafür – sie geben Fans des Klassikers aber immerhin einen weiteren Grund, wieder nach Termina zurückzukehren.

Bildmaterial: Zelda: Majora’s Mask, Nintendo