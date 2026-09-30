Ein Klassiker wird für den Game Boy neu aufgelegt – und zwar auf einer echten Cartridge

R-Type ist unter Retro-Fans ein beliebter Science-Fiction-Shooter, der zuerst auf der Arcade und später insbesondere auf dem Game Boy hochgelobt wurde. Der erste Teil erschien 1987 als Arcade-Spiel.

In den seitlich scrollenden Levels steuerst du das Raumschiff R-9 und kämpfst gegen das außerirdische Bydo-Imperium. Jetzt bringt Limited Run Games gemeinsam mit Retro Bit den Klassiker-Shooter R-Type DX zurück auf den Game Boy – sogar mit authentischer Cartridge und zahlreichen Sammler-Extras.

R-Type-Klassiker und Neuauflagen auf einem Modul

Ursprünglich erschien R-Type DX 1999 am Ende des Handheld-Zyklus für den Game Boy Color und nutzte dessen Hardware optimal aus. Zuvor gab es bereits R-Type und R-Type II auf dem monochromen Game Boy.

Die physische Neuauflage beinhaltet diese drei Spielmodi sowie zwei neue: R-Type (klassisches Monochrom), die Game-Boy-Portierung von 1991 und R-Type II (klassisches Monochrom), die Game-Boy-Portierung des Nachfolgers von 1992 sind auf Game Boy und Game Boy Color spielbar.

Nur auf Game Boy Color spielbar sind R-Type (verbesserte Farbversion), eine überarbeitete Edition mit vollständigen Farbpaletten, aktualisierten Animationen und neu gezeichneten Sprites, R-Type II (verbesserte Farbversion), eine ebenfalls überarbeitete Edition für die Darstellung auf dem Game Boy Color mit verbesserter Bildschärfe und ein spezieller R-Type-DX-Modus. Er enthält eine exklusive, zusammenhängende Kampagne, die R-Type und R-Type II nahtlos zu einem einzigen Spielfortschritt verbindet und während des Spiels Speicherpunkte ermöglicht.

Bonus: Box, Handbuch, CD und Vinyl

Die physische Cartridge kommt in einer Deluxe-Box und wird mit Illustrationen des Anime-Künstlers Paul „Otaking“ Johnson verziert. Außerdem liegt ein farbiges Handbuch bei – für das vollständige Retro-Feeling.

Für Fans der 8-Bit-Musik wird es obendrein den R-Type-DX-Original-Soundtrack auf CD als auch auf Vinyl-LP geben. Die physischen Veröffentlichungen enthalten insgesamt 33 Titel: 19 arrangierte Stücke aus R-TYPE DX: Music Encore (Remixe von WASi303 und Tetsuro Sato) sowie 14 originale Game-Boy-BGM-Stücke. Vorbestellungen für R-Type DX sind bis zum 1. November 2026 bei Limited Run Games möglich.

Der Trailer:

Bildmaterial: R-Type DX, Retro-Bit, Limited Run Games