Persona 4 Revival zeigt seine düstere Seite – und offenbar hören wir hier einen komplett neuen Song

In den vergangenen Wochen hat Atlus nach und nach die Mitglieder des Investigation Teams aus Persona 4 Revival vorgestellt. Nun sind alle Charakter-Trailer durch – und damit wird es Zeit, sich der anderen Seite zu widmen.

Atlus hat einen neuen „Shadow Trailer“ veröffentlicht, der frische Gameplay-Szenen aus dem kommenden Remake zeigt.

Jetzt sind die Schatten an der Reihe

Wie der Name des Trailers bereits vermuten lässt, stehen diesmal die Schatten im Mittelpunkt. Sie begegnen uns als Gegner in den Dungeons und gehören damit zu den zentralen Bestandteilen des Kampfsystems.

Doch in Persona 4 steckt hinter den Schatten bekanntlich noch etwas mehr. Im Verlauf der Geschichte werden die Mitglieder der Gruppe immer wieder mit unangenehmen Seiten ihrer eigenen Persönlichkeit konfrontiert – gewissermaßen mit Alter Egos, die all das verkörpern, was sie lieber verdrängen oder nicht wahrhaben wollen.

Aufhorchen lässt außerdem die musikalische Begleitung des Trailers. Der darin verwendete Song scheint ein neues Stück für Persona 4 Revival zu sein und war in dieser Form im Original nicht enthalten.

Dass Atlus für das Remake nicht ausschließlich auf bekannte Stücke setzt, dürfte angesichts der umfangreichen Überarbeitung wenig überraschen. Der Trailer liefert nun aber einen weiteren Vorgeschmack darauf, dass wir uns offenbar auch musikalisch auf einige neue Klänge freuen dürfen.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel zudem im Game Pass verfügbar sein. Die „Switch 2“-Version folgt am 20. Mai.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio