Neues Ace Combat erhält Bestnoten – und den Pre-Order-Bonus solltet ihr euch ansehen

Bandai Namco hat sich Zeit genommen – und es hat sich gelohnt. Schon 2021 hatte man angekündigt, an einem neuen Serienteil zu Ace Combat zu arbeiten. Das 30-jährige Jubiläum im vergangenen Jahr hatte Ace Combat 8: Wings of Theve dann knapp verpasst.

Doch in wenigen Tagen erscheint das neue Ace Combat – und begeistert einmal mehr die Fachpresse. Mit 87 Punkten bei Metacritic (basierend auf über 50 Reviews) gehört Ace Combat 8: Wings of Theve zu den am besten bewerteten Spielen des Jahres. Serienintern hat das Spiel nur gegen Ace Combat 4: Shattered Skies (89 Punkte) das Nachsehen.

Unser Test lobt das Spiel als „Flug-Action-Feuerwerk der Oberklasse“ mit „Spaß-Garantie“. „Die ausufernden Luftkämpfe machen, sobald man die anspruchsvolle Steuerung erst erlernt hat, unglaublich viel Spaß und wirken zu jeder Zeit absolut immersiv und oft auch atemberaubend.“

Um euch auf den bevorstehenden Launch vorzubereiten, hat Bandai Namco jetzt den „101 Overview Trailer“ zum Spiel veröffentlicht. Am Ende stellt man uns noch einmal Ace Combat Zero: The Belkan War als Pre-Order-Bonus der digitalen Version vor. Wer also mit Kaufgedanken spielt, sollte noch vorbestellen, um sich diesen besonderen Bonus zu sichern.

Die physische Version weist den Bonus leider nicht aus. Ace Combat Zero: The Belkan War gehört zu den beliebtesten Teilen der Serie. Ob und wie der PS2-Klassiker anschließend auch anderweitig für PS5, Xbox und Steam verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Falls ihr trotzdem eine Disc wollt, werdet ihr bei Amazon* fündig. Ace Combat 8: Wings of Theve erscheint am 2. Oktober.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ace Combat 8: Wings of Theve, Bandai Namco