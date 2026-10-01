Das nächste Idea-Factory-Game kommt vom Autor von Resident Evil: Vendetta

Idea Factory ist für Fans von Visual Novels seit Jahren eine feste Anlaufstelle. Das wird sich wohl auch nicht so schnell ändern. Dabei hilft eine brandneue Marke, die Idea Factory ins Leben gerufen hat.

IFChronicle heißt das neue Visual-Novel-Brand von Idea Factory und das erste Spiel steht auch schon fest: ICONOLOGY. Das Crime-Suspense-Adventure wird ein Szenario von Makoto Fukami (Psycho-Pass, Resident Evil: Vendetta) bieten und soll für Switch und PCs erscheinen.

„Vor zehn Jahren wurden ihre Eltern brutal ermordet. Tauche mithilfe des ‚Brain Wave Visualization Apparatus‘ – dem ‚White Cube‘ – in die Gedanken der Verdächtigen ein. Entschlüssele Motive und Traumata aus wunderschön verzerrten mentalen Landschaften, um sie zu entlarven. Deine Entscheidungen beeinflussen das Schicksal in diesem kunstanalytischen Detektiv-Thriller-Visual-Novel“, führt die Steam-Seite ein.

Auf der Steam-Seite findet ihr noch ein paar weitere Details zu der Detektiv-Thriller-Visual-Novel, an der neben Makoto Fukami mit Teita (Fate/Grand Order) ein weiterer bekannter Name als Artist für die Charakter-Designs arbeitet.

Der erste Trailer:

IFChronicle Brand:

via Gematsu, Bildmaterial: ICONOLOGY, IFChronicle, Idea Factory, DokiDoki Groove Works