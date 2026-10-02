Die Neuerscheinungen im Oktober 2026 mit Final Fantasy, Castlevania und Harvest Moon

Neuer Monat, neue Games! Wir sind schon im Oktober und gleich an den ersten beiden Tagen erscheinen einige Highlights: Ghost of Yotei bekam seine Complete Edition, Dynasty Warriors 3 sein Remaster und Lies of P seine „Switch 2“-Version. Ganz neu hingegen: Ace Combat 8, das Bestnoten einheimsen kann.
In den nächsten Tagen erwarten uns dann weitere Neuauflagen wie die Kingdom Hearts I-III Collection, weitere DLC wie Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, aber auch putzige Indies wie Isles of Sea and Sky oder The Witch’s Bakery.
Zur Monatsmitte dürften sicherlich der neue Castlevania-Ableger „Belmont’s Curse“ sowie das neue Harvest-Moon-Abenteuer „Echoes of Teradea“ zu den Highlights zählen. Auch Tales of Eternia Remastered wird bestimmt einige Fans fesseln.
Gespannt sein darf man, wie sich Stupid Never Dies schlägt, während Final Fantasy Resonance ziemlich planbar aussieht – und Fans klassischer Final-Fantasy-Spiele dürfte genau das freuen.
Mit Village in the Shade gibt es zum Monatsende ein spannendes Farming-RPG, das in Japan schon ein Hit ist. Auch Phantom Blade Zero dürfte von vielen SpielerInnen sehnlichst erwartet werden und erscheint nach einer Last-Minute-Verschiebung nun.
Unsere Auswahl:
- Ghost of Yotei – Complete Edition (PS5): 1. Oktober (bei Media Markt bestellen*)
- Octopath Traveler I & II (Switch 2): 1. Oktober (für Switch 2 neu physisch*)
- Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (Multi): 1. Oktober (bei Play-Asia physisch*)
- Lies of P: Complete Edition (SW2): 2. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Ace Combat 8: Wings of Theve (Multi): 2. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Star Wars: Galactic Racer (Multi): 6. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Gears of War: E-Day (Xbox, PC): 6. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Kingdom Hearts I-III Collection (Multi): 8. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Forever Ago (Multi): 8. Oktober (Road-Trip aus Deutschland)
- Isles of Sea and Sky (Switch): 8. Oktober (Rätsel-Adventure mit Zelda-Vibes)
- Blue Prince (SW2): 9. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (Multi): 9. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- The Witch’s Bakery (Multi): 14. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Tavern Talk (Switch): 15. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Toy Story Collection (Multi): 15. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Ratatan (Konsolen): 15. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Castlevania: Belmont’s Curse (Multi): 15. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Harvest Moon: Echoes of Teradea (Multi): 15. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Tales of Eternia Remastered (Multi): 16. Oktober (bei Throwback bestellen*)
- Stupid Never Dies (PS5, PC): 21. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Final Fantasy Resonance (Multi): 22. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Nintendo Switch Sports Resort (SW2): 22. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- One Piece Grand Gourmet (Switch, Mobile, PC): 23. Oktober (Restaurant-Sim)
- Village in the Shade (Multi): 27. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- 9 R.I.P. sequel (Switch): 27. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Emberville (PC Early Access): 27. Oktober (Diablo-Farming-RPG)
- Layers of Fear – The Final Masterpiece (SW2): 28. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Pokémon-Legenden: Z-A + Mega-Dimension (SW2): 29. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Steins;Gate RE:BOOT (Konsolen): 29. Oktober (bei Amazon bestellen*)
- Phantom Blade Zero (PS5, PC): 29. Oktober (physisch noch unbestätigt)
- Monster Hunter Outlanders (Mobile): 29. Oktober (nur Download)
Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse
7 Kommentare
Bei mir stehen diesen Monat auf dem Plan
Das ist glaub mein Lieblings-Thread: einmal pro Monat kommt der Bucklige Brandybuck (Danke Vivi 🙂) mit Geschenken (zum selbst kaufen) zu uns 😁
Phantom Blade Zero - Ich habe nur den Teaser gesehen und danach nichts mehr. Vielleicht bekomme ich so wieder wie bei Onimusha ein paar Überraschungen spendiert ☺️
Emberville - das Spiel hat einen richtig beeindruckenden Voicecast, bin mir aber noch unschlüssig wegen Early Access.
Enshrouded (1.0) - 15.10. Tage vor mich hinzubauen und am Ende doch wieder alles niederzurreißen, das ist mein Ding 😄
Phantom Blade Zero und Tales of werden day one geholt. Freu mich schon sehr darauf.
Final Fantasy warte ich noch die Wertung ab, wird aber sicher auch gekauft.
Bei Gears of war muss ich mir anschauen wie gut meine Hardware das schafft 😀
Alles in allem ein sehr starkes Monat
Soweit ich sehe, wurde Hellraiser Revival nicht in der Aufzählung erwähnt.
Das wird mein Pflichtkauf in diesem Monat. Kann ja nur besser als diese Gurke Silent Hill Townfall sein.
Phantom Blade Zero und ganz klar FF Resonance. Das wird Bombe:D