Die Neuerscheinungen im Oktober 2026 mit Final Fantasy, Castlevania und Harvest Moon

Neuer Monat, neue Games! Wir sind schon im Oktober und gleich an den ersten beiden Tagen erscheinen einige Highlights: Ghost of Yotei bekam seine Complete Edition, Dynasty Warriors 3 sein Remaster und Lies of P seine „Switch 2“-Version. Ganz neu hingegen: Ace Combat 8, das Bestnoten einheimsen kann.

In den nächsten Tagen erwarten uns dann weitere Neuauflagen wie die Kingdom Hearts I-III Collection, weitere DLC wie Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, aber auch putzige Indies wie Isles of Sea and Sky oder The Witch’s Bakery.

Zur Monatsmitte dürften sicherlich der neue Castlevania-Ableger „Belmont’s Curse“ sowie das neue Harvest-Moon-Abenteuer „Echoes of Teradea“ zu den Highlights zählen. Auch Tales of Eternia Remastered wird bestimmt einige Fans fesseln.

Gespannt sein darf man, wie sich Stupid Never Dies schlägt, während Final Fantasy Resonance ziemlich planbar aussieht – und Fans klassischer Final-Fantasy-Spiele dürfte genau das freuen.

Mit Village in the Shade gibt es zum Monatsende ein spannendes Farming-RPG, das in Japan schon ein Hit ist. Auch Phantom Blade Zero dürfte von vielen SpielerInnen sehnlichst erwartet werden und erscheint nach einer Last-Minute-Verschiebung nun.

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse